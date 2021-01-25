台南市警一分局分析東區去年死亡車禍（A1）共8件，共造成8人死亡，肇事起因皆為「交通安全意識不足」，而受傷車禍（A2）中，又有高達531件來自於駕駛人「違反號誌管制或指揮」闖紅燈所致，因此南市警一分局連日在大東夜市，透過廣播系統宣導，提醒用路人養成守法駕駛習慣。

南市警一分局為防制交通事故發生，採有效宣導、精準執法雙管齊下，第一分局交通安全宣導團前往人潮聚集的「大東夜市」，沿途舉牌呼籲，也請管委會透過廣播系統大聲呼籲，提醒路人遵守交通號誌與養成守法的駕駛習慣。

另外，自26日起至28日止，連續3天將在東區易發生「闖紅燈」肇事路口及時段，透過交通稽查、巡邏守望等勤務，加強交通執法，重點以取締「闖紅燈」、「轉彎未依規定」、「路口未禮讓行人」、「無適格駕駛」、「酒後駕車」、「未戴安全帽」6大違規項目為主。

第一分局代理分局長施衣峯提醒，警察取締交通違規僅是手段、而非目的，重點是預防車禍事故，讓用路人養成相互禮讓的習慣，安全是回家唯一的路，請和我們一起努力，創造一個安全、順暢的用路環境。

(中時 )