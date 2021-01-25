副市長林欽榮前往督工，要求刨鋪過程務必搭配AI系統，遵守SOP作業。（高市府工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

林欽榮慰勞深夜施工工程人員。（高市府工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市持續推動路平，25日深夜副市長林欽榮前往視察神農路夜間道路刨鋪工程，慰勞工程人員。林欽榮要求施工單位刨鋪過程務必搭配AI系統，遵守SOP作業，讓路平執行更加完善，未來刨鋪重點將放在原縣區。

神農路是大樹、大寮居民通往長庚醫院、澄清湖及鳳山市區的主幹道，也是仁武及大發工業區產業運輸的聯絡道路，是鳥松區重要道路之一，長期因重載車輛多、交通流量大且區域排水不佳，嚴重影響道路使用壽命。

2020年水利局已先行針對易淹水路段進行排水系統改善及道路墊高工程，工務局接手後，持續針對原本的中正路與神農路交叉路口起往東銜接至水利局的工程範圍，特別延伸至大同路，提升改善效益，施工總長約1500公尺，改善工程經費約1400萬元。

為了應付龐大車流，用料也將升級高分子材料。施工過程都將與挖管中心配合，並遵循即時監控、紀錄、瀝青混凝土刨鋪作業程序。為將施工過程交通衝擊降到最小，工務局採夜間施工，並於農曆過年前完成。

今年工務局將陸續改善鳥松區中正路、公園路等主要道路，要讓鳳山、岡山、旗美地區居民都能感受路平成效。

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(中時 )