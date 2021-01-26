據美國有線電視新聞網(CNN)與《紐約時報》等外電報導，由於川普私人律師朱利安尼多次在電視訪臺、個人Podcast，指控Dominion 投票系統(Dominion Voting Systems)在2020年美國總統大選中舞弊；Dominion投票系統25日具狀向法院控告朱利安尼誹謗罪，並求償13億美元(約新臺幣372.18億元)。

代表Dominion投票系統的律師，已向華盛頓特區法院提起訴訟。其公布的聲明指出，朱利安尼與其盟友瞞天扯謊，指控Dominion竊取川普選票，謊言就像病毒一樣透過推特等社群媒體為人一再轉傳。

聲明強調，僅管有些小謊言，會在社群媒體激起小漣漪，很快地便為下一波謊言所淹沒；瞞天扯謊卻不一樣。由於上百萬人真切的相信朱利安尼所言，故對Dominion生意與商譽的傷害不但無法估計，也無法挽回。

Dominion委任律師所言的瞞天扯謊，是指朱利安尼先前提到，Dominion投票系統採用的Smartmatic軟體，是由委內瑞拉前總統查維茲與2名盟友所合創。由於它廣泛用於南美洲國家選舉作票，故早在於10多年前就遭到美國禁止。孰知如今卻借用Dominion投票系統承包商的身分，重新踏上美國本土。

朱利安尼之前更痛斥，在美國大選中使用Dominion投票系統，等於美國民眾把選票寄到海外，由委內瑞拉與中國大陸計算，這成何體統。

這是Dominion在近幾週內提出的第2起誹謗訴訟，目的在彌補川普於選後狂打選舉舞弊，對該公司造成的損失。該公司日前才控訴川普陣營前律師鮑爾(Sidney Powell)誹謗，鮑爾與朱利安尼一樣，都曾指控Dominion投票系統竊取川普選票。

CNN分析，面對川普在選後狂舞選舉舞弊的大旗，並導致川粉於國會興風作浪，Dominion透過一系列的訴訟手段進行回擊，以挽回自家聲譽。

(中時新聞網)