自從2018俄羅斯足球世界盃後越來越多人把運彩當樂透買，特別是以足球「正確比數」高賠率的玩法最為明顯，還記得不久前才跟大家分享一位超級幸運兒買2張3萬元各中275倍抱回1,650萬的獎金，這回又有一位幸運兒中500倍抱回百萬獎金。

他包牌足球「正確比數」高賠選項 樂透抱回百萬

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(邱子軒攝)

運彩足球「正確比數」是賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則500倍，如果中獎獎金，獎金往往都非常可觀，就好像是中樂透一樣，加上中獎機會相對高，因此廣受熱衷「以小投注大回抱」消費者的喜愛，尤其世足之後更加明顯，可以「單買」或搭配「包牌」、「串關」、「過關組合」等投注方式。

足球「正確比數」說明。(台灣運彩提供)

包牌投注說明。(台灣運彩提供)

12/6凌晨2點多運彩24小時營業之際，有位台北市民生東路上一家投注站的常客，他看好「圖庫曼競技Vs. 聖塔菲聯」這場賽事會踢出高比分的結果，於是他「包牌」投注正確比數「4：0賠率200倍」、「4：3賠率350倍」、「5+：1賠率500倍」、「5+：2賠率500倍」以及「5+：3賠率500倍」，每組2,000元，合計1萬元，比賽結果果真開出5：3，他包牌的其中1組「5+：3賠率500倍」中獎，讓他開心抱回100萬元獎金。

買正確比數600抱回825萬獎金。(台灣運彩提供)

買正確比數單買3萬元抱回825萬獎金彩票。(台灣運彩提供)

包牌1萬元中1百萬元獎金彩券。(台灣運彩提供)

運彩足球「正確比數」玩法可以說是一整年幾乎都有提供投注，喜歡以小金額大抱回的朋友們隨時都可以「單買」或搭配「包牌」、「串關」或「過關組合」等投注方式，來享受把運彩當樂透買的中獎樂趣。

圖庫曼競技Vs聖塔菲聯正確比數包牌。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)