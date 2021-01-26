隨著部立桃園醫院群聚感染擴大，本土疫情再度緊張，但近日民眾瘋搶的竟不是防疫物資，而是防疫保險。這張由台產推出的「防疫神單」，25日是最後收件日，各地竟湧現人潮，出現「民眾追著保險員跑」的奇景。對此，知名網紅陳沂大為震驚表示，「窮人真的跟妳想得不一樣！」

據了解，台灣產物保險公司推出的防疫神單投保規則相當簡單，若保險人因法定傳染疾病（如新冠狀病毒疾病）而需居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫，最高可獲賠10萬元。不少人看上保單的高投報率，若不幸被隔離，就可獲得200倍的報酬，認為相當划算。

剛好台產的防疫神單在25日停止收件，又遇到指揮中心於24日一口氣宣布隔離五千人，更讓這股「保單熱」邁向最高峰，各地方街頭紛紛出現排隊人潮。許多民眾抱著「以小博大」心態，若不幸要隔離還能領到高額理賠。

臺產防疫神單25日截止，早上九點臺產總公司前即見民眾一大大排長龍排隊投保。(中時資料照／黃惠聆攝）

對此，網紅陳沂看到全民瘋搶防疫神單的現象後卻震驚直呼，「到底是有多窮酸啊去排這個？窮人真的跟妳想得不一樣！」她解釋，要獲得保險理賠就是要出險；而民眾就是看中「防疫保單」因不用真的確診，只要被居家隔離就可以理賠的商機。

但陳沂指出，「你有想過你被居家隔離的機率有多少嗎？超低！」她形容這種出險機率就必須要詛咒自己趕快碰到確診者，或深入險境才能提高理賠機率。陳沂強調「而且你有可能確診喔，也才拿到十萬⋯⋯」她建議，若想拚一張10萬元的防疫保單，不如花錢去買樂透，有機會還能中個上億。

對於防疫保單看法，指揮中心指揮官陳時中受訪時表示，「好像不太划算。」他認為，理賠金倍數雖是200倍，但風險可能千分之一都不到，「風險沒那麼大。」但陳時中也說，萬一民眾真被隔離，市場上有這樣的防疫保單，「沒有後顧之憂是好事」。

(中時新聞網)