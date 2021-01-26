洛馬集團旗下子公司-賽考斯基(Sikorsky )和波音公司(Boeing)剛剛公佈他們共同研發的「無畏X」(Defiant-X)複合同軸直升機的精緻視野，這是該團隊用快速的未來遠程突擊飛機（FLRAA）取代美國陸軍的黑鷹直升機的最終目標。

塞考斯基SB-1同軸雙旋直升機，它的尾部推進器可以使它增加飛行速度。(圖/塞考斯基)

旋翼機雜誌(Vertical Mag)報導，兩家公司發布了「無畏X」的一段概念影片，展示了它執行嚴苛戰場任務的能力，包括在森林之間、山谷間高速巡航，運輸部隊到前線，有著比黑鷹直升機快上2倍的飛行速度，但是又保留直升機的靈活性能。

DEFIANT X: The Right Weapon System for the Next 50 Years of Multi-Domain Operations

「無畏X」與原型機SD>1「無畏者」有一些明顯的修改，比如更尖的鼻錐、重新設計的發動機排出口，機身和尾梁、以及尾翼改成箭簇型。根據研發團隊的說法，這些改變是增強飛行性能、減少熱源信號，也改善空氣動力學模式，可以更安靜，飛行更小的阻力，也更不易被敵方發現。

「無畏X」的機輪也出現修改，原先在SD>1「無畏者」，是在機身兩側有機輪，與尾翼底部有1個機輪，呈現後3輪設計。不過「無畏X」又在駕駛艙下方再設計1個機輪，使機輪組變成4點式。團隊表示，這樣的修改能夠改善了在戰鬥和嚴峻環境中的著陸穩定性。

研發小組提供的圖片與影片均未顯示武器，不過研發團隊說「無畏X」有安裝武器的設想。

SD>1「無畏者」在賽考斯基的集成實驗室（SIL）中，已記錄了1,500小時的測試，在地面推進系統測試台（PSTB）也記錄了135小時。並且在2019年，完成了實際試飛。

研發團隊表示，在首飛後的兩年共間，已進行了31次試飛，累計飛行時間26個小時，飛行速度211節，然後進步到232節。

SD>1「無畏者」原型機是由2台漢尼威T55發動機，這是CH-47奇努克直升機的發動機，表現當然不錯，但是「無畏X」團隊仍在評估發動機要用哪一種，顯然認為還有進步的空間。

賽考斯基的主要競爭對手，是貝爾公司的V-280 「勇猛」(Valor)，V-280的研發進度較快，飛行速度也確定比較快，不過V-280也有明顯缺點，就是它從高速模式到懸停靜止的姿態改變需要更多的時間。

(中時新聞網)