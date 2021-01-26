美國生技公司莫德納今天表示，實驗室研究結果顯示，他們推出的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗mRNA-1273，對於分別在英國和南非發現的變種病毒株仍然具有防護力。

不過，由於試驗結果也顯示，莫德納（Moderna）疫苗對於南非變種病毒產生的抗體反應較弱，因此為求謹慎，莫德納將試驗加入第2劑追加疫苗，使得共需注射3劑；並已開始對一支專為南非變種病毒調整過的候選追加疫苗進行臨床試驗。

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）表示：「這些新的數據帶給我們鼓勵，並增強我們的信心，相信莫德納的COVID-19疫苗應可對這些新發現的變種病毒具有防護力。」

莫德納所做的實驗，採取施打過2劑疫苗的8人血液樣本，以及同樣已接種疫苗的2隻靈長類動物的血液樣本。

結果發現，疫苗對英國變種病毒產生的中和抗體水準未受任何影響。然而對南非變種病毒產生的中和抗體水準卻大幅下降，但仍高於先前對靈長類動物進行試驗時產生的保護抗體水準。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100126

(中央社)