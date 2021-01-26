8種蛋料理熱量排行榜出爐，第一名竟是炒蛋，其次是方便、美味的荷包蛋，而熱量最低的則是水煮蛋白。（圖擷自高敏敏臉書）

蛋營養價值高，向來被視為優質蛋白質來源之一，台灣人很愛吃蛋，從早餐的蛋餅、荷包蛋、水煮蛋，或便利商店賣的茶葉蛋，到午、晚餐的炒蛋、蒸蛋……，蛋類食物可說無所不在。營養師高敏敏說，蛋雖然是好東西，但不同料理方式，熱量也會大不相同，令人最感意外的是，炒蛋竟然熱量最高，讓人不知不覺吃進好多油。

高敏敏在個人臉書發文表示，蛋料理方式不同，熱量也會天差地遠，她坦言，自己最常吃的是水煮蛋。她列出8種蛋料理熱量排行榜，第一名是滑嫩的炒蛋，其次是方便、美味的荷包蛋，而熱量最低的則是水煮蛋白，最適合健身的人享用。

高敏敏指出，蛋不僅營養，料理方式也超多變，她提供大家小撇歩，變化適合自己的料理方式搭配健康生活型態，這樣吃蛋才會好處多多。以下是8種蛋料理的熱量排行榜（皆以100g估算），來看看你最常吃的蛋熱量到底有多少。

1.炒蛋(215 Kcal)

沒想到炒蛋熱量是最高吧！因為要滑嫩的金黃色炒蛋，油也要放得特別多。

2.荷包蛋(192 Kcal)

熟調方便又美味，是早餐最好的搭配，但其實有些油放比較多，如果變成「炸蛋」，那熱量就更高了。若加熱時溫度低一些，水溶性維生素就會損失較少。

3.滷蛋(171 Kcal)

重口味滷蛋的鈉含量相對非常高，高血壓的人要特別注意，容易水腫的人也要少吃。

4.水煮蛋(144 Kcal)

口味清淡，不需要額外加入油、鹽，營養保留更全面，通常一顆蛋約70大卡。

5.茶葉蛋(141 Kcal）

茶葉蛋常在鍋子裡泡很久，B族維生素等營養都會流失。顏色越深鈉含量越高，較不建議高血壓、心血管疾病和腎病患者吃。

6.溏心蛋(175 Kcal)

蛋白熟、蛋黃半熟不凝固，口感細滑，部分蛋黃和蛋清是處於半生不熟或者生的狀態，可能會有細菌的存在，建議腸胃功能不佳、免疫力差的人少食用。

7.蒸蛋(64 Kcal)

口感滑嫩、好吸收，是適合兒童及長者的一道料理。

8.水煮蛋白(61 Kcal)

含有豐富的蛋白質，熱量也因少了蛋黃低很多，適合健身的人食用。

(中時新聞網)