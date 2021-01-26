35歲的楊奇煜（小煜）和護理師老婆言言9日迎來寶貝兒子「Mujo」誕生，升格當爸的他日前剛演完舞台劇《飲食男女》，隨即投入全新音樂劇《生命中最美好的5分鐘》排練，他日前接受專訪，坦言平假日工作全排滿，沒有一天空檔，兒子出生到現在，好友紛紛想來月子中心看寶寶，卻因為他沒時間，至今「Mujo」還沒見過任何好友，不知情的月子中心人員，一度誤以為小煜「是不是沒朋友？」不過疫情延燒，他顧及月子中心有其他新生兒和媽媽們，待緩和後再帶兒子「見世面」。

過去是「棒棒堂」一員的小煜，是繼阿緯後第二位當爸成員。至於兄弟們有準備什麼驚喜？小煜笑說：「阿緯跟我說，嚴禁我兒子跟他女兒玩！」尤其「Mujo」挺鼻大眼，跟小煜簡直同個模子刻出來，面對帥兒「威脅」家中地位，小煜現在餵奶時不時會「宣示主權」，對兒子碎念：「我才是老大」，兒子似乎也沒再讓，還會睜大眼盯著他，父子互動超逗趣。偶爾碰上兒子嗜睡不喝奶，初為新手爸的小煜四處請教，除了把兒子搖醒外，近期用新招「唱我以前的歌喚醒他，因為很吵」。阿緯和威廉特地送「電動搖椅」，還兼具餐桌功能，相當實用。

小煜原是競技節目《全明星運動會》固定班底，因韌帶斷裂被迫退出，腳傷雖讓他體力變差，他積極養傷復健，製作單位有意邀他參與第二季，但近期他忙音樂劇及顧小孩，「若再去會沒命」，目標改放重返第三季。因《運動會》結識一群團結隊員外，更讓小煜獲得大票年輕粉，他回憶某天在路上，被一位小學三年級同學打招呼，「他認出我是因為《運動會》，這10年來第一次有小粉絲」，彷彿重回他當年「棒棒堂」剛出道，被妹妹粉簇擁景況。

受傷期間小煜坦言「人生超級空虛」，但他仍然感謝製作單位，尤其經過嚴苛體能訓練，「去完《運動會》後，去錄其他節目很輕鬆」。近期忙排練音樂劇《生命中最美好的5分鐘》，這是他第三部音樂劇，擔綱男主角戲份重，待場上時間超過八成，一口氣要唱10幾首歌曲，坦言體力是一大挑戰，所幸在腳傷將痊癒之際才接演。《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、郭靜、楊奇煜、蔡旻佑主演，3月26日起臺北、臺南、高雄、臺中、桃園全台巡演，購票請洽TixFun售票網。

小煜近期忙排練舞台劇，也期待腳傷盡快復原，重返《全明星運動會》。（粘耿豪攝）

小煜升格當爸爸，臉上藏不住喜悅。（粘耿豪攝）

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