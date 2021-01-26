咖啡已成為風靡全球的飲品。為了解咖啡攝取量的提高，對於肝臟相關疾病致死率的影響，澳洲研究團隊使用「2016年全球疾病負擔研究」(Global Burden of Disease 2016)數據庫，與全球194個國家在2016年咖啡攝取量，來建立模型並分析咖啡攝取量對肝臟相關疾病致死率的影響。結果發現，每天喝2杯咖啡的人，因肝病致死的風險降低46%。

這份研究結果已發表於2020年8月的《營養藥理學與治療學》期刊。論文指出，現有流行病學統計數據顯示，咖啡對肝臟相關疾病的致死率，能產生相當的防治效果。

光2016年，全球就有1,240,201萬人死於肝臟相關疾病。隨著咖啡在全球消費量的提升，為評估每人咖啡攝取量的增加，對全球肝病致死率的潛在影響，研究團隊使用「2016年全球疾病負擔研究」數據庫，並結合194個國家在該年的咖啡攝取量，來建立模型以估算每人咖啡攝取量的增加對肝病致死率的影響。

結果發現，每天喝2到3杯咖啡的人，因肝病而死的風險下降約46%。每天喝4杯以上咖啡的人，因肝臟相關疾病致死的風險更減少71%。

此外，根據研究模型的推算，如果每人每天喝咖啡不超過2杯的國家，將咖啡攝取量增加為每人每天超過2杯，則2016年肝病致死總人數將下降至630,947人，即452,861人不會因肝病而死；如果每人咖啡攝取量增加為每天4杯以上，則2016年死於肝病總人數將降低至360,523人，共723,287人不會死於肝病。

對於這項研究，克里夫蘭醫院(Cleveland Clinic)的森古塔(Shreya Sengupta)博士表示，這項研究利用數學模式證實咖啡攝取量的增加，能降低肝臟疾病致死風險，這在統計學上的確具有意義。長期以來咖啡被視為對肝臟頗具好處；部分研究更顯示，咖啡有助於減緩C型肝炎發展、降低肝癌細胞增生的機率。

但是，該研究對於修改哪些變數與咖啡因精確攝取量卻沒有交待清楚。換言之，仍須透過臨床實驗才能證實咖啡因攝取量多寡與肝病致死率具因果關係，而這也是該論文結論所強調的。屆時，才能將咖啡推廣為防治肝病良方。

(中時新聞網)