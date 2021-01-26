台灣對抗疫情今夕是何夕？衛福部桃園醫院群聚感染已累計15例，緊急匡列5千人強制隔離，疫情處於緊張狀態。輿論卻因前官員楊志良、邱淑媞出聲批評指揮中心的失誤，疫情的討論竟變成相互攻訐。對此，精神科醫師沈政男嘆氣，新冠病毒已寸寸進逼了，網紅還在討論SARS帶風向！現在台灣社會充斥溫情與激情，有關疫情的公民討論根本很失敗。

沈政男在臉書上發文表示，溫情不是不可以，只是必須以了解事情來龍去脈為前提，否則就是濫情，與其說是送暖，不如說是為了吸睛。至於相互攻訐，真是扯中之扯，明明新冠病毒已經寸寸進逼了，竟還在討論SARS！這些帶頭的網紅，少部分是天真的正義路人，大部分其實都有政治目的，你看他們的語言只有兩種，一種就是反國民黨，另一種就是煽動仇中情緒。

繼搶口罩之後，這兩天又在搶防疫保險了，沈政男觀察，以前人家說台灣人就是怕死、愛錢，從這些舉動就可以得到印證。其實還可以加一個：好面子；那些趁機贏取按讚愛風神的人，就是如此。他個人已經為台灣防疫成功的原因定調了，就是怕死，此又一明證。

沈政男認為，這波疫情很快就會過去，台灣不會有事的，只是，疫情照見了台灣公民討論的本質，就是五個字：胡鬧與起鬨。這樣的公民討論，如何應付其他更嚴峻的挑戰？一個有擔當的政府，應該幫忙營造良好的公民討論，但現在顯然不是，而是對我不利時大力反擊，對我有利時就站高山看馬相踢。

(中時新聞網)