美國有線電視新聞網CNN報導，美國總統拜登26日正式簽署行政命令，廢除川普時代對跨性別人士從軍的禁令。拜登此舉早已有跡可循，其提名並已獲參議院認可的國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)，日前已表態自己完全支持該政策。

拜登表示，簽署該行政命令只是把前朝所為恢復原狀，而奧斯汀也支持這樣的政策。此舉不過是讓所有符合資格的美國公民，都能穿上軍服為自己的國家服務。

白宮新聞秘書沙琪則於26日表示，隨著行政命令正式簽署，之前跨性別從軍者若是因性別認同而遭踢出軍隊，如今可重新申請審核。

沙琪強調，沒有人會因為性別認同而遭軍隊孤立、退伍，或拒絕其重新入伍的申請。任何因為性別認同而遭隔離、離職的跨性別從軍者，將重新審核其案件。

其表示，總統拜登認為美國的力量來自於多樣性，包容各族群讓美國在全球各地都顯得強大。因此，性別認同不該成為服兵役的絆腳石。

事實上，防長奧斯汀日前在提名聽證會上就表態，「只要身體健康、符合服役資格的人，就應獲准入伍」。

2017年7月，川普推翻歐巴馬時期的政策，禁止跨性別者從軍。川普政府指稱，跨性別從軍者為軍隊帶來龐大的醫療費用，「更對軍隊戰備與殺傷力產生過大的風險」。

該項政策隨後由防長馬提斯於2018年發布，並於2019年正式生效，引發眾議院與反對性別認同歧視的人士群起反彈。

(中時新聞網)