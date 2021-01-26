衛福部桃園醫院爆發群聚感染後，疫情指揮中心即派員進駐院內，進一步調整院內感控，但再爆出院病人及陪病者也確診，且找不到感染源，原設定的擋火牆也宣告淪陷，全院因此升級為紅色警戒。精神科醫師沈政男直言，指揮中心太小看院內感染，一開始畫出的紅、黃、綠區根本失準，只隔離部分樓層範圍不夠大。他建議，應該製作一個部桃感染動線配置圖，讓大家一目了然，幫忙找到漏洞才是正辦。

沈政男在臉書上發文指出，敦睦艦隊經驗告訴我們，幾百個台灣人擠在船艙幾個禮拜，最終就是三十六人感染，R0小到難以置信。國外院內感染也顯示，在未警覺下，R0可以大於4，等到發現群聚感染，啟動感控，馬上降到1點多，沒多久就會降到0。至於台灣社區的R0值，過去一年經驗已顯示，也是低到難以置信，只是，零確診太久難免鬆懈，多少回升一下，但只要來一顆震撼彈，馬上又會打回原形了。這是部桃院內感染事件的背景知識。

沈政男觀察，過去十幾天來網路與輿論討論，有人把國外院內感染相關研究拿出來介紹給大家嗎？從指揮中心到一般網友都是零。發生院內感染以後，接下來要怎麼處置，日、韓、歐、美早就有前車之鑑了，但網路上有誰在談？就是一個字：零。

若問為何造成這種局面？沈政男直指三個原因。一、指揮中心太小看院內感染了，以為照樣三兩下就可解決病毒；二、然而一般民眾卻嚇壞了，「終究擋不住」那樣的感覺又淹沒而來了，於是又退化成為幼兒，開始擁護政府了；三、如此一來，幾乎沒人可以客觀討論疫情，只能把反對意見當成病毒，將情緒發現在對方身上。

沈政男認為，指揮中心應該製作一個部桃感染動線配置圖，讓大家一目了然，知道哪一個樓層是紅、黃與綠區，那些醫護、病患與家屬被隔離了，還有重點來了，好用來評斷這樣的防疫處置恰不恰當，然後大家就可集思廣益，幫忙找到漏洞。結果呢？根本沒有形成有營養的討論，就只是充斥著溫情與激情，竟然千萬雙眼睛與多少顆專業頭腦，沒人想到其實一開始所畫的紅、黃、綠區，根本失準了，只隔離所謂的部分樓層，根本範圍不夠大。

沈政男分析，案889在1月11日就出院，照算應該是第一波被感染，也就是被那位住院醫師感染，否則實在悖離了現今的感控知識。那位住院醫師既然連哪一天去過大賣場都會弄錯，大概也不能精確記得幾天前到過哪一個病房吧。若果如此，那位住院醫師在院內總共感染了三人，與現有的院內感染知識相差不多。至於後來病毒怎麼在各樓層流竄，現在弄不清楚，待疫情過後一定要畫出來，因為可以投稿。

(中時新聞網)