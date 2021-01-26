小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（26日）新聞重點。

【1】防疫保單全民瘋 狂銷30萬張

你買到「防疫神單」了嗎？台產500元的防疫保單昨天下午5時停售，搶著投保的民眾，昨早以螞蟻雄兵之姿包圍台產各據點，位於台北市館前路的總公司人潮甚至滿到南陽街，服務人員接單接到手軟，總銷量上看30萬張，可望刷新保險史上的新紀錄。

【2】富長輩撐腰 彰化人最敢生

少子化加劇，根據內政部統計，2020年全台粗出生率降至千分之7.01，創下歷史新低。進一步觀察全台粗出生率最高縣市，由2019年第3名的彰化縣奪冠，粗出生率為千分9.53，第二名由桃園市蟬聯，為千分之9.49，澎湖、連江及新竹分列3至5名，出生率為千分之9.43至7.96。5縣巿民眾勇於「增產報國」，房價親民、地方政府福利制度佳，以及產業聚群薪資給力是主要原因。

【3】裁員減薪倒閉 疫情衝擊7％勞工

勞動部昨日公布2020年「勞工生活及就業狀況調查統計結果」，去年勞工因新冠疫情遭裁員、減薪、不加薪或工作單位倒閉等而感到困擾者占7.3％、高達70萬人。另勞工有兼職者占6％，主要原因是工作收入無法應付生活開銷。

【4】科技業防疫 啟動居家、分流上班

部立桃園醫院發生群聚感染事件，科技業者昨日紛紛緊急提升防疫等級，台積電宣布，要求員工與持有長期工作證廠商，如在1月6日至19日期間，曾至桃醫就醫、看診、陪病及探病，或密切接觸上述人士，就不能入廠。全球最大半導體封裝測試企業日月光投控中壢廠則要求員工分流上班，以確保產線不中斷為主軸，升級防疫措施。

【5】疫情若擴大 藍委嗆蘇揆責無旁貸

桃園醫院疫情擴散，外界質疑指揮中心可提前4小時宣布，卻要等行政院長蘇貞昌召開防疫會議。國民黨立委李德維研判，可能蘇揆已對衛福部長陳時中的能力有疑慮，才親自召開防疫會議。

(中時新聞網)