白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天表示，美國正與中國處在激烈競爭中，拜登總統打算以「耐心」處理對中國的關係。

中國國家主席習近平今天在世界經濟論壇（World Economic Forum）視訊會議中發言，呼籲各國領導人加強宏觀經濟政策協調，並強化20國集團在全球經濟管理上的作用。

莎琪今天在白宮新聞簡報中說，習近平的呼籲不會改變拜登政府對中國的戰略作法。

她說：「我們過去幾年來看到，中國對內日益威權，對外日益獨斷。中國目前對我們的安全、繁榮和價值觀念構成了明顯挑戰，美國必須有新的作法來因應。」

莎琪說，「我們打算用一些戰略耐心來處理這個問題」；並說，白宮未來數週將就此一問題與國會兩黨議員以及國際盟邦和夥伴商議。

她在被詢及、拜登是否會繼續對中國科技巨頭華為公司施加嚴格限制時答稱，中國的工業間諜活動以及竊取智慧財產權的行為仍然值得關注。

「在我們看來，在總統看來，我們必須加強防範，而這必然包括追究中國的不公平和非法行為，並確保美國科技不致被中國用以促進軍力擴建。」（譯者：張佑之）1100126

(中央社)