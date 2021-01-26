元月倒數結束，本周逢日天相刑，並於29日獅子宮滿月與木星相合，亞洲新冠疫情連環爆，將在驚愕中推向高峰，後陡然收斂。接連於31日，水星停滯轉逆，疫苗開發或生醫領域負面新聞，將隨公共交通運輸事故，再令新歲籠罩一股末世不寧氛圍。

縱使諸星警兆不斷，本周就個體而言仍有小確幸的燦爛時刻，金冥於29日相合，且逢周末金星移宮水瓶，獨立或小成本劇作捧紅新面孔，或新創禮品一夕間透過網媒，成為話題爆款，點綴你我生活。財經方面，可能有大型企業醜聞或貪污情事曝光，左右行情，投資人宜謹慎，不宜盲從。

本周星情排行

獅子座 紫氣東來 總運最俏

摩羯座 麒麟獻寶 財運高升

水瓶座 有鳳來儀 人氣爆棚

雙子座 一呼百諾 竄空最快

牡羊座花開堪折直須折

萬里無雲，牡羊本周持盈保泰，正式進入年度收割先前辛苦耕耘的時刻。然而，牡羊須留意樹大招風，切莫邀功。水逆在即，留意信柬與數位會議生亂。財運方面，有貴人帶財，感情是情深敝帚自珍。

金牛座裝痴聾能作仙翁

波平無驚，1、2月交旬時分金牛運勢整體走揚，基底穩固，家和事興。職場上有驚無險，更能險中求正財。投資運偏弱，但金牛無偏財也能自得。感情運顛簸，對方無事生非，不需特意討好。

雙子座海棠開三春勝景

錦上添花，本周雙子職場上招攬能人異士，納入麾下部隊，勢不可當。守護星雖然逆行，但雙子有恃無恐，謹記不要強辯。正財有進，但須防財神過路留不住。感情是喜從天降。

巨蟹座扁舟一葉度重山

洞燭機先，本周逢財帛宮滿月，巨蟹職場提案呈報運勢絕佳，且逢金星移宮，眼光準確，輕輕鬆鬆四兩撥千斤，然而水星停滯，慎言以防禍從口出。正財運有加給。感情是會心一笑。

獅子座二枚腰遇強則強

勢如破竹，本周逢命宮滿月，鎂光燈全面聚焦於獅子，天時地利與人和俱足，戰無不克。社交逢水逆，留意貴人或伴侶心生不滿變小人，可誠心溝通化解。財運弱，克制開銷。感情是起手一色清。

處女座星拱月意氣風發

謀事在人，本周處女有口皆碑，職場上挑戰雖多，且逢守護星逆行，但可親力親為，身先士卒。職涯上蓄勢待發，忙碌之餘可安排芳療，亦可求診，有些處女差旅難免。財運平淡普通。感情是相看生厭。

天秤座開低走高真滋味

步步生蓮，守護星移宮在即，又適逢桃花宮位滿月，本周天秤開低走高，周末強運。建議在職場上伺機而動，可收奇效。投資偏財運好。感情方面，留意水逆期間桃花歪邪，路邊野草切莫亂採。

天蠍座清官難斷家務事

眾口鑠金，本周關鍵字是疲乏，身為耐力界的天王天后，天蠍仍然有未逮時刻，職場上順風順水，唯獨人和最難。水逆期間天蠍捲入無端是非，小心惹腥。偏財小賭有進。感情是恰似雙手的溫柔。

射手座卻道故人心意變

轉心換念，2月交關，射手運隨意轉，翻揚在即。職場上人情世故拿捏有度，水星逆行間，小人退散，寬心暢意。差旅能免則免，否則交通或面談陡生波瀾。財運平淡。感情是斷橋殘雪。

摩羯座不意處觸石成金

勢如破竹，本周摩羯運勢持續推高，坐擁機緣，更得眾人護持，出師奏捷。水逆期間謹言慎行，更莫貪杯好食，以防機密洩漏。正財轟轟烈烈，投資上切莫投機。感情是新更勝舊，部分摩羯伴侶可能繼承財產。

水瓶座棋逢敵手才精采

石破天驚，團隊勝利與合作新局之門開啟，水瓶可因勢利導，順水推舟，但切記給予酬庸，以免貴人來日變小人。此外，職場壓力與回收成正比。偏財投資方面，藝高人膽大。感情是放下執著，看見真愛。

雙魚座南柯太守夢一場

波平不驚，雙魚本周職場生活業力自行開展，在滿月前後，更是吁嘆前塵往事。水逆期間，雙魚若能潛心鑑往，便能順利實現本年目標，疲累時可找人傾吐。財利退場。感情是懷念遶床弄青梅。

約瑟夫的寶藏地圖：https://www.facebook.com/mondedejoseph/

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(中時新聞網)