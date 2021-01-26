經營科技公司的吳姓富商（吳男）藉請客吃飯，結交大批檢警調高官、政商名流，且愛傳與他們的合照來炫耀，並以此為「威嚇」工具。1名在北市中山區開鋼琴酒吧的美豔老闆娘Amy，就因遭爆打後不願與吳男再交往，竟遭對方拿上述合照來「證明」自己與高階警官「關係好」，威脅會找高階警官會帶隊去「抄店」，但實際上卻是打1999、110等電話亂檢舉，害正當經營的Amy不堪其擾，業績狂跌5成。

除了砸店施暴，吳男還會放話要認識的警察「抄掉」Amy的店。（圖／讀者提供）

Amy回憶，去年5月底，她和吳男在1家日式料理店用餐發生爭執，吳男火大動粗推打，竟把Amy的右手骨頭折斷，盛怒的他不管Amy痛到流淚、哀嚎，還硬拖著Amy另找地方喝酒，連Amy要打電話向友人求救，手機都被搶走。

這場驚魂記，讓Amy徹底死心，向吳男提出分手，未料他竟開始出現種種恐怖行徑。吳男先是多次到酒吧公然對Amy施暴：一旁3、4名員工見狀上前想保護老闆娘，卻全被吳男一一推開，接著像抓小白兔般一把揪住瘦弱的Amy，狠狠如「丟保齡球」般將她摔飛出去，造成Amy躺在地上久久無法起身。

吳男常出示與政商名流的合照，例如國民黨主席江啟臣，恐嚇Amy自己政商關係很好，可以找人關掉她的店。（圖／讀者提供）

另一次是員工通報「吳XX又來了」，Amy一聽嚇得趕緊躲到櫃台下，沒想到吳男進來後東找西翻，最後仍發現Amy藏身處，又是一把揪住她頭髮，狠狠拖出施暴。「這個大男人欺負弱女，還惡劣到咬下我一塊肉」。Amy拿出一張照片，畫面裡她的手指血跡斑斑，牙痕清晰可見，讓人不忍卒睹。

而吳男每次鬧事後，隔天就猶如醉酒清醒般傳訊向Amy道歉：「年事已高的我，老是去妳店內暴衝，在此說抱歉」、「對不起弄痛妳了，我自已也不好過，等妳傷好了，想打我隨傳隨到」，讓Amy搞不清吳男「在搞哪招」。

不光動手打Amy，吳男經常到酒吧鬧事，造成店內一片狼藉。（圖／讀者提供）

本刊致電吳男，他本人表示不方便講電話，要求本刊記者以簡訊發問，但直至截稿前，並未回應；期間，有一名自稱吳男委任律師以簡訊回覆記者「會保留法律追訴權」。弔詭的是，本刊接到近30通來自商界、警界、政界的電話，關切此事。

分手後，吳男常常闖入Amy的店鬧事，Amy逼不得已躲在櫃台下，仍是被吳男發現、一把扯住頭髮（紅框處）施暴。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)