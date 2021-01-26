在北市南港科技園區開設電腦商品公司的吳男，藉請客、蹭飯等方式，和不少政商名流、檢警高官同席過，並藉此與他們合照，再對外聲稱「關係好」，但本刊詢問多位警界高官，人人都說：「是他自己裝熟來要求同框」。去年吳男和1名素有「條通李毓芬」暱稱的酒吧老闆娘Amy分手後，至今仍多次前往鬧事，甚至恐怖跟蹤Amy返家，連員工「護花」還跟著遭殃，被吳男砸石塊攻擊。

Amy在與吳男交往期間，吳男就曾在外用餐時，當眾折斷Amy的右手，連Amy要打電話向友人求救，手機都被搶走。（圖／讀者提供）

驚恐不已的Amy表示，他與吳男交往時以為他單身，分手後才從友人口中得知，吳男在高雄已有妻小。本刊調查，吳男10餘年前在台北「南港科技園區」開設科技公司，經營電腦周邊設備買賣，身家粗估上億。他除了參加多個工商聯誼團體，也常請客邀宴台北警界高官、商界聞人與民意代表等，並自稱「和綠營高層關係良好」，有辦法幫各界打點、喬事等，認識他的人慣稱他為「大吳董」。

而Amy的友人也出示多張吳男用手機傳的照片，果然是各行各業都有，除了與桃園市長鄭文燦、陸委會主委陳明通等人並肩比讚外，立法委員高嘉瑜也在他身旁如小鳥依人，且不光綠營，國民黨主席江啟臣也曾和吳男開心合照；此外，台積電創辦人張忠謀夫妻及多位藝人，以及台北市多名分局長都和他聚餐合照。

吳男喜歡在飯局和名人、政要拍照，立法委員高嘉瑜也曾和他開心合照。（圖／讀者提供）

本刊詢問與吳男一起合照過的高階警官，不少人坦承確實曾和吳男一同出席餐會活動，但強調「就是認識，並未有太多私交，餐會上遇到對方要合照也不好意思拒絕。」而吳男究竟是「裝熟」或真的「很夠力」，多數警官都一笑置之。

本刊致電吳男，他本人表示不方便講電話，要求本刊記者以簡訊發問，但直至截稿前，並未回應；期間，有一名自稱吳男委任律師以簡訊回覆記者「會保留法律追訴權」。弔詭的是，本刊接到近30通來自商界、警界、政界的電話，關切此事。

不甘分手的吳男三天兩頭就會到Amy的店裡鬧事，Amy店內的女員工出來勸架、要吳男冷靜的，也通通被他狠摔或狠推在地。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)