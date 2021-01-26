紐約洋基26日宣布將中繼投手歐塔維諾(Adam Ottavino)交易給波士頓紅襪，同時被送出的還有新秀投手弗蘭克哲曼(Frank German)。這是洋基與紅襪兩家世仇暌違7年的交易，令球迷十分訝異。這兩支球隊向來壁壘分明，前一次交易要追溯到2014年，更往前一次是1997年，這是24年來兩隊第2次交易。

35歲的歐塔維諾上季表現相當糟糕，出賽24場的自責分率高達5.89，他原先效力科羅拉多洛磯，2019年在自由市場被洋基簽下。當時歐塔維諾意氣風發地表示：「就算是貝比魯斯也會被我三振，他揮棒的動作根本很差勁。」雖然因此被罵翻，但歐塔維諾該季確實拿出自責分率1.90的生涯最佳表現，幾乎是聯盟頂尖的中繼投手。

洋基極力避免跨越豪華稅門檻，他們的團薪2.1億美元剛好踩在線上。歐塔維諾的3年2700萬美元合約剩下最後一季，清掉900萬美元之後還可以簽回外野老將賈登納(Brett Gardner)，他今年37歲，近3季還保有0.241打擊率。賈登納2005年就在洋基了，職棒生涯沒有離開過洋基而且很少受傷，可以守備左外野與中外野，獲得球隊信任。外界先前就預測洋基會清掉歐塔維諾的薪資空間來簽回賈登納。

對於紅襪來說，他們的空間也只是稍微寬裕，消化了歐塔維諾的薪資之後(洋基分擔85萬美元)團薪超過2億美元，但還在豪華稅門檻以下，並可獲得一位23歲的潛力先發投手哲曼(不是家暴的赫曼Domingo German)。

(中時新聞網)