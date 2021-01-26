萬元以下5G中階機尬場，7~8千元價格帶新兵輩出，三星、小米強勢應戰，三星人氣王系列Galaxy推出A32 5G「豆豆機」，小米則推出Redmi系列首款支援雙5G的Redmi Note 9T 5G，搭配聯發科(2454) 天璣800U，另外，小米也同場加映號稱電量王者Redmi 9T，展現其對4G市場的並重。

三星在台推出旗下首款萬元有找5G智慧型手機Galaxy A32 5G「豆豆機」，為Galaxy A系列添加強勁新成員，以全新美背豆豆鏡頭設計，搭配6.5吋V極限全螢幕搭載超強4+1鏡頭，內建5000mAh超大電量，搶攻萬元以下5G智慧機市場。

根據資策會產業情報研究所(MIC)指出，全球5G用戶數將從2020年1.9億成長至2021年3.3億，後勢看旺；而隨著台灣5G市場逐漸普及，5G手機亦來到與4G手機售價的甜蜜交叉點，三星Galaxy A系列為市場調查TOP10熱銷常勝軍，本次推出全新Galaxy A32 5G，預計將拓展三星5G機種。

Galaxy A32 5G將推出晶藍豆豆、絢紫豆豆、沁白豆豆、潮黑豆豆四色，6GB+128GB版本將於2月初起在全台三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路陸續上市，單機建議售價9990元；4GB+64GB版本則2月初於全台三星智慧館、三星商城、台灣大(3045)及經銷通路陸續上市，單機建議售價8490元。

小米在台灣市場新品二連發，一口氣推出Redmi系列首款支援雙5G的Redmi Note 9T 5G，以及號稱電量王者Redmi 9T，則是主打4G市場。

Redmi Note 9T 5G螢幕為6.53吋，搭載八核心聯發科(2454)天璣800U處理器，處理速度比上一代提升將近100%，可瞬間開啟應用程式，此外，Redmi Note 9T 5G是Redmi Note系列首款支援5G+5G雙SIM卡雙待的手機，將5G通訊晶片整合在行動平台內，使用4x4 MIMO全天候多數據路徑及360度對稱天線設計，讓手機不受擁擠環境影響，照相部分，Redmi Note 9T 5G配備4800萬像素三鏡頭後置相機及1300萬像素前置鏡頭，主鏡頭包含4800萬像素廣角相機、200萬像素微距鏡頭、200萬像素景深鏡頭，並搭載超大1/2吋感光元件，支援1.6μm四合一大像素，在先進的硬體處理和演算法支援下，提升影像品質與提供更快的成像速度，並以高解析度鏡頭搭配夜間模式、人像模式等創意工具。

Redmi 9T則主打以不到200G的輕量搭載6000mAh高充電循環電池及高通Snapdragon662八核處理器高性能，超大電量可待機28天、電池壽命比其他智慧手機長25％。Redmi 9T配備4800萬像素AI四鏡頭及800萬像素前置鏡頭，包含4800萬像素主鏡頭、200萬像素景深鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭，並配備1/2吋感光元件。

截至2020年9月27日，全球Redmi Note 9系列總出貨量超過兩千萬支，而延續Redmi Note 9系列的經典，小米帶來Redmi Note系列首款5G+5G雙卡雙待的新機 Redmi Note 9T 5G及結合大電量與AI四鏡頭的Redmi 9T，打造萬元以下5G機。

Redmi Note 9T 5G提供晨曦紫、日暮黑兩色選擇，4GB+64GB售價為6699元，於2月1日起於中華電(2412)、遠傳(4904)、亞太電(3682)、小米專賣店以及線上合作店商陸續上市；4GB+128GB售價為7499元，於2月1日起陸續上市。

Redmi 9T(4GB+64GB)提供碳纖灰、暮光藍、日出橙和海洋綠四種顏色，售價為4699元；Redmi 9T(6GB+128GB)提供暮光藍、日出橙和海洋綠三種顏色，售價為5499元，將於二月中旬開賣。

(時報資訊)