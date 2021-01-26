新冠肺炎肆虐1年多，有人不幸死亡，有人從死神手中逃過一劫，但新研究發現，這群痊癒者面臨另一個新問題：嚴重的後遺症。

●「艱辛的長途」後遺症持續6個月 感染程度愈高 肺部後遺症愈明顯

發表在權威期刊《刺胳針（The Lancet）》的中國研究發現，1,700名從新冠肺炎痊癒的人，有76％的人至少出現一種後遺症，並持續6個月之久。最常見的症狀包括疲倦、肌肉無力、睡眠障礙、焦慮和沮喪。

中國首都醫科大學感染科主治醫師、研究者曹彬（Bin Cao）表示，新冠肺炎是一種新型疾病，目前只能了解它如何感染人體，但對於長遠的影響還不是那麼清楚。該研究也發現，感染程度愈嚴重，除了上述後遺症，肺部功能也會有程度不一的傷害；且有13%的人出現腎功能下降的現象。

歐美也發生觀察到類似的現象。美國史坦頓島大學醫院副院長古特（Thomas Gut）指出，早期的症狀目前已大致清楚，但治療後的後遺症目前成因還不確定，他也在醫院實際看到類似的情況。他發現，隨著病況改善，病人隨即面臨長達1年、經過檢查卻無法解釋、也不知如何治療的後遺症，「新冠肺炎從得病到痊癒是一條漫長的道路。」

而這樣的現象，西方醫界稱為「艱辛的長途」（long-haul），新冠肺炎的病人一旦罹病就如同踏上旅途，面對未知的後果和併發症，且不是一兩天、幾個月就能結束。

●輕度感染也可能有後遺症

另一篇刊登在《美國胸科學會年鑑（Annals of the American Thoracic Society）》的研究也發現，即使是輕症，痊癒後也可能有後遺症。

愛爾蘭都柏林的聖詹姆斯醫院（St. James's Hospital）發現，60%的輕症病人在家自主管理、痊癒後，仍無法回到健康狀態，反之持續為虛弱、失眠、憂鬱、喘不過氣和腦霧（記憶力、專注力變差）所苦。

美國麥高文醫學院（McGovern Medical School at UTHealth）感染科教授歐斯卓斯基（Luis Ostrosky）也指出，後遺症第一多的是虛弱，第二則是腦霧，「原則上感染程度愈嚴重，後續的症狀會持續愈久，但在部分輕症病人身上也看到了這個現象。」

主要研究者陶森醫師（Liam Townsend）發現，這些痊癒後的病人指出，以往走跑步機都不會覺得喘，但罹病、痊癒後，走跑步機卻喘不過氣，而這群人當中，只有不到1成的人肺部X光有問題，「這可能暗示了，喘不過氣可能不是肺功能受損，而是心肌或心血管產生問題，但成因為何還不清楚。」

陶森也直言，如何擺脫揮之不去的後遺症，是目前醫界最大的問題。歐斯卓斯基也說，他試圖找出一些答案，例如營養缺乏、心肌或肺功能受損，但大多數都是徒勞無功。

美國倫諾克斯山醫院（Lenox Hill Hospital）急診醫師葛拉特（Robert Glatter）也提醒，醫療院所不僅要治療新冠肺炎，還必須準備應付病人痊癒後接踵而至的各種健康問題，這可能會再次拖垮整個醫療系統。

研究者發現，多位新冠肺炎痊癒者可能有心肌或心血管問題的後遺症，但成因為何還不清楚。(示意圖/康健雜誌提供 陳德信攝，非新聞當事人）

●台灣醫師：目前還沒發現這方面問題

國外發現，痊癒的新冠肺炎患者會持續受到不知原因為何的後遺症困擾，國內有這方面的情形嗎？指揮中心發言人莊人祥指出，目前台灣還是以防疫為主，還沒有追蹤痊癒者癒後的狀況。

林口長庚紀念醫院副院長、兒童感染科主治醫師邱政洵指出，以往SARS的觀察有肺部纖維化的後遺症，至於為什麼就需要研究。

而國外所觀察到的這些症狀，其實也跟感染者本身原本的健康程度有關，很多染疫的人可能年長、有糖尿病、三高等慢性病問題，所以康復之後這些問題可能會惡化或引發其他症狀，至於實際是什麼原因，目前還沒有解答，仍需要更多研究。

衛福部立南投醫院感染控制科主任廖嘉宏也指出，根據經驗和觀察，SARS和流感會引發痊癒者的慢性疾病，或使慢性病更難以控制。

邱政洵也說，台灣目前沒有那麽多個案可以追蹤，所以無法確定是否出現其他後遺症，而相較國外動輒萬例起跳，國內案例不到千例，不太會出現如研究所擔憂的再次拖垮醫療系統，「要同時處理急性病人又要照顧有後遺症的人，當然負擔會大增，但台灣感染人數少、相對安全，這方面的壓力比較小，目前還是以防疫為主即可。」

(中時新聞網)