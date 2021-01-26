黃捷罷免投票案成為外界關注焦點。(取自黃捷臉書)

高雄鳳山罷免議員黃捷案正在如火如荼進行中，民進黨大動作力挺，引起各界討論。對此，經常針貶時事的藥師林士峰今(26日)在臉書直指，不管罷免案同意與否，對黃捷未來的政治路「都是加分作用」，若她不幸被罷免掉，那麼就可以直攻鳳山立委，若成功保住議員席次，下一屆就能連任。

林士峰今在臉書分析，其實在政治質譜兩向相當的地區，決定勝負的關鍵，往往是「中間選民」，但是同質譜光環的同溫層，有助於凝聚支持者的信心，提高支持者的投票率，對於候選人自身的心理素質，也有穩定的作用。

至於，去年罷韓團體大動作加入相挺罷捷，以及黃捷近期接受團購達人486先生的專訪(影片已刪除)，林士峰認為，這兩件事情對於黃捷都是扣分的，但是不管罷免案同意與否，對黃捷未來的政治路，都是加分作用。

林士峰進一步提到，如果罷免案通過後，那麼黃捷可以直攻鳳山立委，倘若成功保住議員席次，那麼在下一屆議員選舉時，肯定能順利連任。他也說，內心還是希望罷免能夠有成，並且支持黃捷選立委，幫忙改變這個國家，我們找台灣基進立委陳柏惟討雞排吃。

面對罷免在即，黃捷之前多次強調「高雄不畏做出選擇！」希望鳳山人如肯定她就投下不同意票，自己仍用平常心面對罷免，繼續勤跑基層為民服務，相信選民都會看在眼裡。

(中時新聞網)