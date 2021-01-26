衛福部立桃園醫院爆群聚感染至今，不少民眾擔憂疫情恐要大爆發。台大醫院婦產科名醫施景中在臉書分析，跟國外相比，台灣跟疫情失控的距離，「其實還差得非常遠」，但他並非要大家盲目的樂觀，而是希望大家能與再一起努力守下去。

施景中昨（25）晚於臉書寫道，「有人說，台灣的疫情已經失控了。」先不說美國和印度，光是每天的確診病例就多得可怕，以鄰近的日本來說，單日確診病例近4000人，死亡數也有逾50人。

施景中問，「有想過台灣過去一整年的數目嗎？」他表示，一名親戚也是醫師，人在歐洲罹患新冠肺炎後，至當地的醫院檢查，卻被院方認為病情還沒嚴重到需要住院的地步，因此將他趕回去，但其實是醫院已經沒有人力、設備可以收治。

施景中說，反觀在台灣，確診病人必須以高規格收入負壓隔離病房，所有疑似的接觸者也都必須嚴格執行14天居家隔離。施景中表示，「我並不是叫各位盲目的樂觀」，只是對比國外狀況，目前台灣跟疫情失控的距離，其實還差非常遠，「況且大家的前方還有我一群好兄弟無怨無悔在幫你們擋子彈，請你們跟我們一樣，再努力守下去。」

(中時新聞網)