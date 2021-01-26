小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(26日）財經重點。

【1】價格親民易入手 台積列入小型個股期

期交所再送小資族大禮，2月1日起新增台積電、國巨等6檔高價股小型股票期貨上市交易，讓高價股的期貨價格也可以更親民、更容易入手，不再望神山興嘆，隨時可搶賺金牛年紅包財。

【2】晶圓雙雄 傳將調漲車用晶片代工價

《日本經濟新聞》25日發自台北的報導表示，由於全球面臨車用晶片短缺，加上台幣對美元匯率過去一年急遽升值6％，台積電、聯電等公司正考慮調漲車用晶片代工價格，漲幅最高達15％，最快預計自2月下半月至3月實施。台積電不回應相關新聞。

【3】4.3% 台經院上修今年經濟成長

台灣經濟研究院發布最新國內經濟預測，2021年國內經濟成長率估值為4.3％，較2020年11月的預測值上修了0.29個百分點，且為目前國內主要機構預測值最高的一家，觀察整體內需與外需同步轉好，激勵經濟成長幅度高於2020年，但台經院院長張建一強調，其中「護國神山」台積電表現亮眼，也貢獻不少。

【4】疫情衝擊 去年餐飲營業額翻黑

經濟部25日公布2020年12月與全年的批發、零售及餐飲營業額統計，其中批發與零售的全年營業額雙創歷年新高，但餐館業、外燴及團膳承包業受到疫情影響，國人取消尾牙與大型聚餐、邊境管制衝擊空廚營收，讓餐飲業全年營業額年減4.2％，為2002年來首度負成長。

【5】拜登啟動 買美國貨大計

美國總統拜登周一將簽署行政命令，宣布推出總規模達4,000億美元「買美國貨」（Buy American）的計畫，提升政府向美國製造商的採購，貿易夥伴國緊盯此一政策的發展，憂心衝擊本國訂單。

(中時新聞網)