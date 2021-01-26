彭于晏出道多年，憑著精湛演技及帥氣外型，不僅擄獲一票粉絲的心，更是許多人心中的男神，不過深夜卻突然被瘋傳「和唐禹哲要出櫃」的消息，立刻引發一票網友議論，也立刻登上微博熱搜，對此彭于晏也在凌晨立刻發文回應。

有網友昨晚突然在微博爆料，表示彭于晏和唐禹哲即將出櫃公開戀情，更強調彭于晏會先發文透露是他主動追唐禹哲，再由唐禹哲轉發，主要是希望能獲得外界祝福戀情，對此彭于晏工作室凌晨立刻發文澄清：「「嚴正聲明#彭于晏唐禹哲#假的！！！」並強調相關惡意捏造言論和虛構不實信息，已經違反法律並嚴重損害彭于晏的權益，透露目前已經委託律師搜集證據，針對隨意散播謠言者，將堅決通過法律途徑追究法律責任，絕不姑息。

唐禹哲被傳和彭于晏交往，引發網友議論。（圖／中時資料照）

對此彭于晏也親上火線回應，僅以簡短7個字：「假的，無聊，爛透了」回覆瘋傳的假消息，對此網友也紛紛留言：「造謠傳謠的都原地爆炸」、「幸好你還没有放棄老胡，要不然那仙劍留守兒童就只剩胡歌了」、「這個謠言就很離譜沒得信，造謠生事者等著收律師函吧」、「還是希望你能找到一個好歸宿」。

彭于晏親上火線回應傳聞。（圖／彭于晏微博）

彭于晏工作室發文將對造謠者追究法律責任。（圖／ 彭于晏工作室微博）

彭于晏昔日曾發文對屢被傳緋聞感到無奈。（圖／彭于晏微博）

不過有網友挖出2014年彭于晏的微博發文，只見他表示：「每和一個男演員拍戲就被寫一次，每和一個女演員合作，也要被媒體寫一下，我看我就一次澄清媒體報導很嚇人，但是請放一萬個心，小三小王通通不是我的範兒」，雖然看的出來相當無奈，但也對相關不實傳言已經司空見慣。

(中時新聞網)