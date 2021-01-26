台灣民眾發生咳嗽的機率並不低，但因認為咳嗽只是小問題，因此，有些患者會自行至藥局購買止咳化痰藥物服用，忽視了隱藏於咳嗽後面的「大毛病」！

●咳嗽難治療 找出病灶對症下藥

家庭醫學科醫師何一成指出，咳嗽之所以難治療，就是因為原因複雜，必須經過詳細的問診及相關理學、影像檢查，找出致病機轉後，才能消滅惱人的咳嗽。

也因為咳嗽的常見性，除了醫院處方藥外，不論在藥局、藥妝店、甚至是便利商店，都能在明顯的架位上看到標榜「止咳化痰」的成藥或保養品，這也顯示多數人在處理咳嗽上的基本態度：先吃成藥／保養品，久治不癒下，才會心甘情願到醫院接受檢查。

●咳嗽吃止咳藥 細節沒注意恐加重病況

不過，當出現咳嗽症狀時，就應該馬上吃止咳藥，將咳嗽止住嗎？何一成說，不一定，若是因為長期吸菸導致的喉嚨癢、有痰，或是感冒引起的乾咳，以致影響到生活品質，有時可以考慮服用止咳藥，以抑制大腦中的咳嗽中樞，緩解症狀。

不過，基本上仍建議還是要確認病因後再決定治療方式，像是鼻竇炎、鼻炎、肺炎等感染情形，只要針對疾病治療，就能改善咳嗽的狀況；臨床上常碰到患者自己買止咳藥吃，雖短暫壓制了咳嗽，但沒多久又會再次發生，且疾病還加重，錯失治療時機，非常可惜。

●服用上回剩下的藥 當心造成身體危害

而不少人一旦不小心感冒，咳嗽咳不停，便會繼續吃上次感冒沒吃完的咳嗽藥，對此，何一成強調，千萬不可這麼做，藥物並非永久不壞的產品，姑且不論保存期限長短，保存方式或收藏位置，就可能導致藥品變質，因此不建議讀者保存沒吃完的藥物，留待之後服用。

一般藥劑師會建議，若藥品包裝上未記載保存期限，則至多保留一星期；有保存期限的藥品，即便這次生病時，藥品還沒過保存期限，但因沒有醫師診斷，無法確認病因、症狀與上次感冒一模一樣，貿然服用上回剩下的咳嗽藥，可能會有藥物使用錯誤的情形，對身體造成的危害非同小可。

值得一提的是，沒吃完或過期的藥物，請帶至醫院回收，不要隨意丟棄於垃圾筒或馬桶，以免化學成分污染了水源及土地，到時受害的仍然是自己。

●甜食可降低咳嗽中樞反應 感冒不用刻意禁甜食

老一輩的人總認為「感冒不能吃甜」，認為甜食會生痰，會越咳越兇，何一成表示，傳統醫學上指出，甜食容易誘發咳嗽，但卻有文獻研究持相反看法，認為甜食不但不會誘發咳嗽，甚至可以降低咳嗽中樞的反應，抑制咳嗽的發生；這可從「咳嗽糖漿」本身就是「甜」的加以佐證。因此，咳嗽時不用刻意禁吃甜食，但嗜吃甜食的人也不可以想靠吃甜食來抑制咳嗽，以免吃下過多的糖分。

●本身如是過敏體質 久咳不治恐釀氣喘

不少人也會擔心，咳嗽拖久了不治療，會演變成氣喘嗎？何一成說明，氣喘的原因複雜，但絕大多數是因為患者屬於過敏體質，而咳嗽是其症狀的表現，但也有部分患者是因呼吸道感染，加上本身是過敏體質，當脆弱的氣管碰上病毒入侵時，可能造成病情加重，導致氣喘發生；因此，咳久了還是要趕快去看醫生，適時使用抗發炎的藥物，早日治癒呼吸道感染疾病。

●止咳藥治標不治本 盡快就醫是關鍵

對於慢性咳嗽來說，何一成指出，止咳藥只是治標不治本，但許多患者因長期服用變成心理依賴，反而對身體不好；建議患者將止咳化痰藥物當作「救急」藥方使用，除非是醫師開立的處方藥，不然只留待嚴重影響生活品質時再吃，最重要的還是找出造成咳嗽的主要原因。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)