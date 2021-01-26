不平靜的2020剛結束，許多人都擔心自己的運勢在辛丑牛年依然沒有好轉。星座命理專家艾菲爾老師昨（26）日就在臉書公布12生肖在農曆新年之後的幸運月份，提醒民眾千萬要在吉星高照的時刻把握住各種機會，才能讓今年趨吉避凶，事事順利。

▍生肖鼠

幸運月：農歷四月、六月、八月、九月、十月、十二月

生肖鼠在【農歷四月】有吉星降臨，是家宅運、財運最旺的時刻。【六月】則有貴人前來相助，使你能夠順利逢凶化吉。【八～九月】財運旺盛、福祿雙全，且這兩月考運特別佳。【十月】走的也是貴人好運，助你趨吉避凶。【十二月】有「六合」貴人助，是諸事皆宜、順風順水的好月份！

▍生肖牛

幸運月：農歷正月、五月、七月、八月、九月、十一月

雖逢本命年，但生肖牛的幸運月可就佔了一半呢！首先【農歷正月、七月】都是紫微貴人星照拂，使你霉運退散、喜氣盈門，且官運特別強。【五月、九月】都是貴人降臨，走的是趨吉避凶、財運倍增的好運。【八月、十一月】則各有「三合」、「六合」貴人拱照，好運多多，桃花運爆棚。

▍生肖虎

幸運月：農歷二月、五月、八月、十月

生肖虎在【農歷二月】有貴人運，好事也會不停來報到，即使遇到困難，也都能在貴人幫助下迎刃而解。【五月】三合拱照，是財運最旺的時刻，且走的是正財好運。【八月】是家宅興旺的時刻，想要結婚者，可挑此月進行。【十月】則是六合守護，有官運降臨，因此有在準備考試的生肖虎，本月都能得到好消息，社會地位也大幅提高。

▍生肖兔

幸運月：農歷三月、五月、六月、七月

【農歷三月】是生肖兔名利雙收的好運時刻，工作上不只賺進大把鈔票，更迎來好口碑。【五月】則是你的喜氣月，想結婚者、想談戀愛者一定要在這個月進行，只要誠心向月老祈求，你都能如願以償！【六月】有三合入命，能幫助你厄運退散、煩惱全消，是心情大好的最佳月份。最後【七月】是你考運最佳的時刻，有考試者、升遷者、學生、面試都有望得到好的結果。

▍生肖龍

幸運月：農歷四月、七月、八月、十月、十一月、十二月

生肖龍首先在【農歷四月】迎來愛情運、婚運最強的時刻，已到適婚年齡的生肖龍，不論男女，都能在此月找到心儀、條件又非常適合的好對象。【七、八月】有三合、六合拱照，任何與「人」相關事物都可順利進行，如結婚打算、合夥、交易等，都能有非常好的機運。而在年底的【十、十一、十二月】走的都是財富好運，且是正財偏財一起降臨，你的辛醜牛年可迎來財富滿盈的最佳收尾。

▍生肖蛇

幸運月：農歷五月、七月、八月、九月、十一月

生肖蛇首先在【農歷五月】迎來的是諸事順心的好運，很容易就能心想事成，且肖蛇女能遇見一個事業有成的好對象、肖蛇男則會邂逅顏值極高的異性喔。年中的【七、八、九】月皆有三合、六合拱照，貴人運昌旺，是事業運最強的時刻，上班族、領導階級、創業者都能得到貴人扶助，工作可望在此時達到巔峰；特別九月更有婚姻之喜喔。最後【十一月】是考試運、官運最強的時刻，有登科之喜的好運，事業也能成功升官加薪。

▍生肖馬

幸運月：農歷二月、六月、八月、九月、十月

生肖馬在【農歷二月】財運、事業運非常旺盛，有望在上半年就搶得大筆訂單、賺進錢財。【八月】則有喜事降臨，不管是脫單、結婚、懷孕、生子都有可能。【六、九、十月】則有三合照拂、吉星降臨，在事業上將有大好良機，不管是創業、轉職、升職加薪都有可能，好好把握，就能為2022搶先奪得好運。

▍生肖羊

幸運月：農歷正月、二月、三月、五月、七月、十一月

生肖羊在新年首先就迎來開門紅！【農歷正月】貴人降臨，令你避開許多厄運。【三、七、十一月】則都是吉星降臨，特別是「玉堂」貴人星代表天降之祿，在考運丶晉升運都大有幫助，且薪資也能大幅上漲。【二、五月】都算是諸事皆吉的好月份，特別是年輕、剛進入社會的屬羊者，能很快就在事業上得到一個絕佳機會，請好好把握。

▍生肖猴

幸運月：農歷二月、四月、六月、八月、十一月、十二月

首先生肖猴在【農歷二月】走的是財富好運，本月錢財高漲，求職者也能找到薪資相當高的工作，不必為錢煩惱。【四、十一月】則有六合、三合扶持，各種小確幸降臨，令你滿面春風。【八月】是人財兩得、愛情事業皆如意的好月份。【六、十二月】是你愛情運最佳的時刻，單身者能喜獲天賜良緣，讓你終於不再是單身狗；有伴者感情穩定順利，能順利步入人生下一階段，可能是結婚、生子、買房。

生肖雞

▍幸運月：農歷正月、五月、九月、十一月、十二月

生肖雞在【農歷正月、十一、十二月】都有吉星降臨，為你避開災厄、逢凶化吉，特別是十一月在愛情上也是喜事連連，在此月突然閃婚、有情人終成眷屬的機會非常大喔。【五月】是家宅運最旺的時刻，不只你自己，就連家人都能享受到好運。【九月】則是福氣最多、名利雙收的最佳時刻，你在工作、財運上都能順利成功。

▍生肖狗

幸運月：農歷二月、四月、五月、十月、十一月

生肖狗在【農歷二、五月】有六合、三合入命，你不管做什麼都會非常順利，就算遇到困境，也能很快逢凶化吉，事事順遂的好運讓你整個人容光煥發。【四、十、十一月】則都有吉星拱照，特別是十月、十一月有喜事發生，可能是愛情喜事，也可能是工作、財運迎來好消息，這種突如其來的天降好運，讓你整個人都眉開眼笑了起來。

▍生肖豬

幸運月：農歷二月、三月、五月、七月、十一月

生肖豬在【農歷二、七月】事業上最好運，主要是升官機會降臨，這次的提拔晉升，不只薪資變多，就連社會地位都大漲不少，算是為你與家庭往後的生活加分；特別對在準備公職國家考試、或有階級的生肖豬最為有利。【三月】愛情好運無法擋，令你春風得意，可趁此月挑個好日子，把自己定下來，你與另一半會順利修成正果。【五月】有吉星降臨，是心想事成的好月份。【十一月】是事業最強的月份，特別是打算創業的生肖豬，能得到貴人幫助，很快就能業績滿滿。

(中時新聞網)