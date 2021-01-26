台股昨天終場下跌72.49點，收在15946.54點。法人指出，台積電股價連續2天走弱，雖資金持續輪動，不過大盤若要回穩反彈，台積電表現是關鍵。

美國財報週登場，美股走強，科技股那斯達克指數上漲92.93點，以13635.99點作收，連續第4個交易日創下新高，標準普爾指數上揚13.89點、收在3855.36點，同為歷史新高。道瓊工業指數下挫36.98點，收30960.00點。

台股昨天開低震盪，盤中一度下挫超過240點，終場跌勢收斂，下跌72.49點，收在15946.54點，失守萬六大關，成交值新台幣3511.81億元，三大法人合計賣超154.43億元。

產業消息部分，台積電表示，將會繼續與汽車電子客戶緊密合作，支援產能需求，同時堅守對其他客戶的承諾。

IC封測廠矽格董事會昨天通過以1.65億美元收購台灣聯測全數股權，預估最快第2季初完成，屆時營收可增加新台幣近20億元，產能可增加4成到5成，車用電子比重可提升到15%到20%。

萬海公告斥資新台幣197.44億元，訂購共5萬TEU貨櫃以及12艘貨櫃輪，萬海表示，主要是考慮集團現有船隊配置與長期發展。

法人指出，台積電股價連續2天走弱，台股資金持續輪動，流向塑化、生技防疫、鋼鐵等族群，在類股與個股輪漲下，指數下測10日線有撐，不過大盤若要回穩反彈，仍要看台積電表現。（編輯：鄭雪文）1100126

(中央社)