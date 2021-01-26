美國總統拜登週一簽署行政命令，推動聯邦政府購買美國貨的計畫來強化投資美國製造業，加上科技股財報週起跑，標普、那指創歷史新高，道瓊因金融能源股拖累小跌，終場美股四大指數漲跌幅介於-0.12~+0.69%。蘋果+2.77%、特斯拉+4.03%、AMD +1.44%、台積電ADR +1.07%、聯電ADR -0.68%。

週一台股以16,006.21點小跌開出後，在2330台積電、2454聯發科等權值股走弱下，指數震盪走低，最低來到下跌246.4點的15,772.63點，隨後在玻陶、塑膠、生技防疫、鋼鐵、被動元件等撐盤下，指數震盪走高，終場加權指數以下跌72.49點的15,946.54點作收，跌幅0.45%，成交量3,556 .75億元。

台股價跌量縮，5日與10日均量持續走揚，有利多頭。1/18與1/25兩次利空測試10日線均有撐，在未出現帶量長黑摜破10日線前，短多續強。日KD在1/15出現死亡交叉，週一K、D值跌均破80，未出現黃金交叉前，恐持續整理。

近期兩次疫情衝擊，在類股與個股輪動下，指數下測10日線均有撐，未出現帶量長黑摜破10日線前，偏多操作為宜。

(時報資訊)