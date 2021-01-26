韓國央行(bok)26日最新經濟成長數據，2020恰逢疫情元年，故經濟表現是過去二十年來最糟糕的一年。不過，由於出口呈現溫和復甦，韓國經濟似乎已慢慢回到成長軌道。

BOK對2020經濟成長(GDP)初步計算，韓國2020的經濟成長較2019相比，減少百分之一，這是自1998年以來最差一次GDP表現。22年前，韓國碰到亞洲金融風暴，當時整個國家經濟一度大衰退5.1％。

值得些許欣慰的是，此次BOK最新公布的數字雖為負成長百分之一，但優於先前預估值負的1.1%。上季，韓國經濟成長率為1.1％，且連續第二季出現成長。

受到出口溫和復復甦推動，韓國BOK在2020年11月將2020年經濟成長預估，向上調整為負1.1％，更早之前的預估值則是衰退1.3％。

展望未來，BOK樂觀預測，韓國2021年經濟可望成長3％，高於先前預估值2.8％。

坦白說，儘管出口復甦正向，但民間消費支出卻還是蠻疲軟的，也直接帶給就業市場壓力。

2020年12月單月份出口的年增率高達12.6％，為514億美元。不過，元月出爐的失業率受到疫情衝擊，出現自1999年12月以來最慘的一個月。在整個2020年，韓國市面上可選擇的工作數量急遽減少，並創下22年來最多的一年。上一次韓國工作數量暴減，也是受到亞洲金融風暴所致。

(時報資訊)