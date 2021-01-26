台南市警察局永康分局偵查隊偵破知名社群網站上，有網友號召在南部舉辦「多P性愛雜交派對」，23日晚間部署警力進入轄內汽車旅館搜索，現場查獲8男3女一絲不掛互相對戰，鹹濕場面也令員警作噁，警方調查發現，黃姓主嫌每月在高雄每月在高雄與台南至少會辦四至五場，而且每次還派21歲小女友在現場收費盯場。

警方也查扣保險套、情趣用品等物品。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

據悉，黃姓主嫌員在酒店擔任經紀，日前透過知名社群網站，打著「氣質少婦」、「長腿女OL」及「神似某知名女優」等，公開招攬男客性交易，23日晚間共吸引8男3女參加，其中男客需繳交費用，而負責性交易的女子則從中獲利，警方並於現場查扣數枚保險套、情趣用品及現金1萬8000元。

黃男警方供稱，他從年底開始經營派對，在網站上PO出神似「AV女優吳夢夢」女子的性感照片為噱頭，加上多從網路上抓來的清涼圖，藉此招攬雜交派對，為了躲避警方查緝，有時辦在台南，有時則在高雄，一個月平均有四到五場。

據了解，雜交派對內容都由黃男一手設計，而且黃以透貴網路招攬，平常還要選擇適合的旅館或是摩鐵，而他的21歲女友則是助手，每次辦趴時，就會在場收費並在現場緊盯狀況。而且在辦趴時還相當小心，為了防止洩漏地點，黃男還會利用賭場模式，不讓客人親自前往現場，而是在定點集合後，由專人開車載往。

據了解，警方當晚共查獲14名男女共聚一室，其中11名男女全身赤裸從事性行為。訊後，主嫌黃男（34歲）、黃嫌女友及工作人員彭男依妨害風化罪嫌移送南檢偵辦，其餘參加性愛派對之8男3女，則依社會秩序維護法裁罰。

永康警分局呼籲，多P性愛雜交行為易成愛滋病等性病傳播媒介，尤其目前正值新冠肺炎防疫期間，更有群聚風險，因此警方會積極查緝，請民眾勿以身試法。永康警分局也提醒，疫情期間，民眾應避免出入人潮眾多、空氣不流通的公共場所，並佩戴口罩、勤洗手，共同抗疫。

(中時新聞網)