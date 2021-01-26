美國藥廠莫德納（Moderna）周一（25日）表示，根據實驗室結果顯示，他們研發的疫苗對於英國與南非發現的新冠變種病毒仍具有防護力。
莫德納在新聞稿中指出，在對抗英國變種病毒時，旗下疫苗誘發的免疫反應並未減少。而在對抗南非變種病毒時，他們疫苗誘發的免疫反應雖然較弱，但他們相信只要注射兩劑劑量便能提供防護力。
美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech日前也宣布，測試結果顯示，他們的疫苗能有效對抗英國變種病毒，但並未公布該疫苗對於南非變種病毒防護力的數據。
(工商 )
美國藥廠莫德納（Moderna）周一（25日）表示，根據實驗室結果顯示，他們研發的疫苗對於英國與南非發現的新冠變種病毒仍具有防護力。
莫德納在新聞稿中指出，在對抗英國變種病毒時，旗下疫苗誘發的免疫反應並未減少。而在對抗南非變種病毒時，他們疫苗誘發的免疫反應雖然較弱，但他們相信只要注射兩劑劑量便能提供防護力。
美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech日前也宣布，測試結果顯示，他們的疫苗能有效對抗英國變種病毒，但並未公布該疫苗對於南非變種病毒防護力的數據。
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