【政新鮮】蔡下護捷令掀風暴 他疾呼「正面迎戰」

高雄市議員黃捷罷免案投票2月6日登場，但傳國民黨和高雄地方基層研判，罷捷局勢不樂觀，最後恐以失敗收場，對此，國民黨並不躁進，認為現階段應雙邊並行，借「以捷養萊」吸取罷王和罷捷經驗，將重心放在接下來的罷免萊豬立委和反萊豬公投上才是。

據《上報》25日報導，藍營地方基層研判罷捷同意票至多衝破6萬票，國民黨日前一份民調結果亦指出，情勢不樂觀。國民黨評估罷捷之所以恐失敗的關鍵因素在於，一是黃捷個人特質和王浩宇不同，其次是高雄政黨結構綠大於藍，且現今部桃醫院疫情持續擴大，民眾防疫警戒感提升，都讓罷捷局勢越發岌岌可危，最後恐功虧一窺，

有鑑於此，藍營內目前對罷捷態度轉趨保守，甚至認為操作罷捷應回歸民團主導，借以消退黨政色彩，避免罷捷失敗後被綠營大做文章，重挫罷免萊豬立委，及反萊豬公投聲勢。黨內有志之士，包括藍委賴士葆等人更認為，現應「以捷養萊」吸取罷王、罷捷經驗，將重心放在反萊豬公投和罷免萊委吳思瑤和陳柏惟身上，尤其陳柏惟所在選區的選民結構，及其自身爭議，都讓罷免成案機率提高。

國民黨22日一份罷捷民調結果顯示，會投同意罷免的有4萬多票，距罷免通過的7萬多門檻，還有3萬票的差距，且傾向不同意罷免的票數，比同意票多出1萬多票，罷捷結果恐不樂觀。但自媒體《台灣民眾電子報》23日在鳳山第一公有市場與工協市場所作的街頭民調，罷捷結果竟是，同意罷免黃捷竟達72.7%，不同意罷免的則為27.3%。

(中時新聞網)