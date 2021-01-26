罷免浪潮遍地開花，其中罷免民進黨高雄市三民區市議員康裕成總部「罷康站」，去年9月20日正式成立，罷免發起人則是在韓粉圈頗有名氣的挺韓網紅陳品宏。不過，有民眾爆料，陳品宏其實是假罷免、真詐財，以罷免需要經費為由，要求YouTube粉絲斗內，還有人私下拿錢給陳品宏，一個月收入可達百萬元。

陳品宏起初信誓旦旦，喊要罷免康裕成、林于凱、何權峰、鄭孟洳等4位三民區議員，沒想到最後只罷免康裕成1人，並在去年11月無預警關閉罷康總部。

據《鏡週刊》報導，陳品宏直播時不斷強調，搞罷免很辛苦、非常需要經費，所以要靠大家幫忙。不少支持者深信他的說法，瘋狂斗內，甚至捧著現金到罷免站找他，有民眾因此組姐妹團南下力挺，當場就給了他5萬元，還有海外華僑請家人送錢。

罷康總部去年9月成立，現場吸引200多位支持者造勢。（資料照／袁庭堯攝）

曾在罷康總部擔任志工的民眾透露，陳品宏會一口氣喊要罷免4議員，是怕其他人分食商機，所以才會先喊先贏，但其他3人的罷免連署不如預期，最後只好將重心放在罷康上，不過9月20日成立罷康總部後，也未向中選會提出罷免案，根本是在打假球，藉機斂財。

除了的斗內、拍賣，陳品宏也私下接收金援，志工指出，人多的時候陳品宏不敢收，由員工代領，等對方離開就把錢拿走，1個月最多可收到約50萬元，加上其他所得，月賺百萬元。

此外，陳品宏去年9月曾出示帳戶明細，聲稱虧損4萬多元，但也遭許多知情志工打臉，指出很多支出其實是粉絲贊助，例如1萬6000元的遊覽車費，罷康總部成立當天的活動舞台3萬元費用，也是廠商全額贊助，但陳品宏卻巧立名目跟大家要錢，甚至超收好幾倍，並以要養團隊、培養年輕人為由，事實上公司只有2、3人，是簽合作契約，也沒有勞健保。

對於各項指控，週刊多次致電給陳品宏，皆未獲得回應。

(中時新聞網)