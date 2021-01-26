紐約洋基為了清理薪資空間，出人意表地將中繼投手歐塔維諾(Adam Ottavino)與1位新秀投手送給世仇波士頓紅襪，還貼錢85萬美元。兩隊是美聯有名的宿敵，曾經17年沒有交易。然而這次其實是紅襪幫忙處理洋基不要的球員，雙方其實並不排斥這類型的交易。

排除這些單方面接收球員的案件，基襪之間從1972年以來只有4次互換球員的交易(1972, 1986, 1997, 2014年)。簡言之，即使是非常資深的老球迷，49年來也只見過4次。現任洋基總管凱許曼(Brian Cashman)在1986年入隊，1998年升任總管，他曾表示任何球隊都有得商量，除了紅襪。從凱許曼上任以來，雙方23年只交易兩次，其中僅1次是互換球員。至於同區的金鶯，這些年與洋基交易8次，與紅襪交易11次。

基襪最有名的交易發生在1919年，紅襪以10萬美元將貝比魯斯(Babe Ruth)賣給洋基，開啟紅襪長達80餘年的冠軍乾旱期，被外界神話成為「貝比魯斯魔咒」(Curse of the Bambino)。

在1919年的交易案之後，除了貝比魯斯本人很不爽，洋基與紅襪從未中斷交流，事實上也不可能，畢竟當年只有16隊(美聯8隊)，且因交通不發達所以距離很近，魯斯轉隊後的15年內，基襪又交易了14次。最後基襪減少來往是從1967年開始，19年內僅有兩次互換球員，1990年之後雙方對立加深，洋基球迷開始以「魔咒」挑釁紅襪，兩隊之間的交易才幾乎停滯。

(中時新聞網)