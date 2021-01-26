國道3號26日早上發生交通事故，一台聯結車行經南下沙鹿段時不慎翻車，車體橫躺內側車道致交通受阻，駕駛自行爬出車外，所幸無傷亡，國道警察正在釐清肇事原因。

一台聯結車早上6點多行經國道3號沙鹿段南下車道，不慎在內側車道翻車，整輛車橫躺車道，車上雜物散落一地，所幸駕駛自行爬出車外，僅受到驚嚇並無受傷，該起車禍也一度造成南下交通受阻。

(中時 )