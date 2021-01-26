國道3聯結車翻覆橫躺車道 南下交通一度受阻 08:472021/01/26 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯結車不慎翻覆，所幸駕駛並無受傷。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號26日早上發生交通事故，一台聯結車行經南下沙鹿段時不慎翻車，車體橫躺內側車道致交通受阻，駕駛自行爬出車外，所幸無傷亡，國道警察正在釐清肇事原因。 一台聯結車早上6點多行經國道3號沙鹿段南下車道，不慎在內側車道翻車，整輛車橫躺車道，車上雜物散落一地，所幸駕駛自行爬出車外，僅受到驚嚇並無受傷，該起車禍也一度造成南下交通受阻。 新北從嚴納管 共享機車恐撤出 桃園占國產車產能高達七成 車廠身處重災區 拚旺季不停工 (中時 ) #聯結車 #橫躺 #沙鹿 #受阻 #車道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沙崙綠能科學城聯外道路通車帶動產業發展 17:582021/01/25 區域情報-台南 凱勝綠能電動巴士 新營客運採購 04:102021/01/26 證券．權證 天竺鼠車車大人小孩都愛 周邊商品詢問度破表 21:202021/01/25 生活 綠能科學城聯外道路通車 東西南北全打通 19:112021/01/25 寶島 不只德國 全球車用晶片荒 還有2國向台灣求救 21:422021/01/25 財經 台19甲線岡山、梓官路段將施工 改善淹水問題 16:232021/01/25 寶島 北市空品維護區 2月起逕行取締告發違規車輛 11:252021/01/25 寶島 桃竹大型集會喊卡 演藝工會尾牙延期 04:102021/01/26 焦點要聞 晶圓雙雄 傳將調漲車用晶片代工價 04:102021/01/26 財經要聞 撞倒機車下車查看後離去 女子遭告肇逃 15:592021/01/25 社會 嘉市車站球型攝影機 全天抓違規 04:102021/01/26 地方新聞 社會熱門新聞 應具更高道德標準 台東2所國小校長遭解職 - 社會 婦人農會存5萬5千元 回家一翻帳目只剩5千嚇壞 - 社會 台南8男3女雜交趴流竄台南高雄 主嫌派駐小女友現場實習 - 社會 警政圈裝熟哥癡纏「條通李毓芬」 約會扯斷手闖店咬斷指 - 社會 詐290萬獎金害公司虧3.6億 倍潔雅衛生紙兩前高層遭聲押禁見 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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