SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International，國際半導體產業公會)周一(25日)致函美國商務部，要求重新檢討川普政府對中國大陸出口管制令，並批其反使美國企業受害。白宮在發言人談話中可看出對此呼籲態度，稱總統拜登(Joe Biden)會以戰略耐心(strategic patience)對待貿易、科技戰，會仔細審視現有法令是否能確保美國資料與頂尖技術，但目前沒有任何進度可報告。

該信函指出，川普政府單邊主義規則已使任何美國的潛在利益隨時間流逝，使規則本身效果降低，對美國產業造成不必要傷害，也讓出口商更易受報復，或讓大陸以外的半導體商也嘗試不再依賴美國，歐盟去年底通過計畫要實現半導體自主研發供應，即是一例。

SEMI全球總裁兼執行長馬諾查(Ajit Manocha)批判川普的出口管制令缺乏整體考量，去年8月17日全面阻斷華為取得商用先進製程晶片，影響很多半導體生產和封測商。他認為，新政府應該透過多邊協商，創造公平競爭環境，同時盡快消化堆積如山的供貨許可證，才能最大程度降低川普政府對美國國家安全、經濟競爭力的損害。

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)稱，中國國家主席習近平25日在世界經濟論壇反對貿易戰、科技戰、經濟脫鉤的呼籲，不會改變拜登政府對陸戰略，白宮數周內會和國會、國際盟友商議做法，並表示華為是美中競爭重點，大陸的商業間諜活動、竊取智慧財產權、強迫技術轉移仍值得關注，美方須加強防範，確保美國技術不會用於解放軍擴建。

莎琪強調，拜登會確保所有對陸做法都事先和國會、盟友商議與協調後再執行，總統承諾會阻止中國大陸在很多方面的違法行為，美國需要更全面戰略與更有系統性作法來解決這些問題，目前所有川普作法，包括實體清單、關稅、陸企下市、TikTok(抖音海外版)與WeChat(微信海外版)等禁令，都會被專業團隊重新審視是否繼續執行。

(中時新聞網)