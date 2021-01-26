民進黨主席蔡英文20日出席中常會時，直接表態黨中央應該支持無黨籍高雄市議員黃捷，引發外界質疑不挺前民進黨桃園市議員王浩宇，對此，王浩宇昨(25日)在臉書分享心情，對民進黨只有感激兩個字，並祝福黃捷一切順利，替對方加油。不過，網友則狠酸，「黃捷完了...」。

王浩宇在臉書透露，很多媒體私下詢問總統是不是跟他切割？ 會不會埋怨黨沒有像挺黃捷那樣挺他？他回應，對民進黨只有感激兩個字，每個選區的狀況都不一樣，當國民黨已經明顯介入罷免案的連署、動員，把反萊豬等根本不相關的議題帶進來，民進黨就算竭盡所能的動員，也難以對抗國民黨、民眾黨的合作，因此，在這個結構上不利的選區，冷處理的方式面對罷免是唯一的選擇，「而我們只差一點點就成功、就差一點點。」

談到近期的罷捷案，王浩宇說，跟黃捷過去分屬不同政黨，曾經針對私菸案等議題爭辯、她甚至曾經對他個人有所批評，但無論黃捷過去是否支持民進黨、支持陳其邁，都無法否認她都是一個進步、優秀的議員，長期堅守婚姻平權等跟我們共同的價值。

因此王浩宇認為，雖然有各種分歧，雖然曾經在議題上有所爭執，但真正的敵人並不是彼此，而是那群與對岸合作、想要傷害台灣的人，並喊話要黃捷加油。不過，有部分網友看完這篇貼文後，則是認為「黃捷完了...有486先生專訪影片、王浩宇最後的哀號...崩盤了」、「2月6日就一起下台」、「但是我還是支持罷免黃捷」；但也有人認為這篇貼文有氣度、有高度、有溫度。

(中時新聞網)