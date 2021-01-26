2019年9月台北美福大飯店的米香餐廳，以當令在地食材做出的健康美食，登上新加坡航空的商務艙，當時新航高階主管特別點名米香餐廳有一道讓人讚嘆的美味「菜脯蛋」，可惜因為這道菜不適合復熱，沒能列入機上餐，而米西餐廳主廚陳永華，毫不藏私的告訴賓客們如何做出美味的菜脯蛋。

陳永華表示，選蘿蔔乾要挑肉厚的，切成小丁用乾淨的水泡過去鹹，擰乾後熱鍋放少許香油，蔥花，蒜末爆香後再放入蘿蔔乾炒出香氣再放ㄧ點白胡椒粉、細砂糖起鍋，用湯杓裝約35g的蘿蔔乾及三顆蛋打勻，用平底鍋放少許油下鍋，用筷子輕輕攪拌等蛋呈現焦香，再翻面煎至焦香熟後菜脯蛋就可上桌了。

台菜少不了台灣最新鮮美味的海鮮，而好的料理除了靠烹飪技術，也要有好的食材，在米香不論是松露九孔鮑、蔥油蒸小卷或泡椒水煮魚、金沙鹹酥蝦、吻魚翡翠湯等，都是鮮嫩美味。陳永華透露，挑海鮮品質最重要，急速冷凍的海鮮才能保持美味，像九孔鮑或是小卷不能太大隻的，小一點肉質也較嫩，另外蒸的時間不能太長，如果是家裡的電鍋，大約就是8-10分鐘時間。

米香有一些私房菜需要兩天前預訂，主要就是講究食材的新鮮度，像目前冬季的蒜苗松阪豬、松露白菜心、蘿蔔葉炒絞肉等；另春天的炒珠蔥、夏天的綠竹筍、秋天的芋頭韭菜炒肉都最鮮美。

陳永華表示，炒珠蔥選細小，不要太粗的，洗淨切小段濾乾，用豬油渣及蒜末爆香，放珠蔥白炒至香氣釋放，再放入珠蔥綠及少許米酒嗆出鍋氣，最後放入調味即可；沒有豬油渣也可以用絞肉，珠蔥本身很嫩不用炒太久。

芋頭則是切絲舖在木製小蒸籠，用電鍋蒸熟取出備用，準備少許韭菜花及五花絞肉，用一點蒜末及五花絞肉爆香至熟，再放白胡椒粉，加一點醬油，糖，炒出香氣，起鍋時滴少許香油，舖在蒸好芋頭上即可。

米香四季都有的紅藜麥菜脯炒飯，不油、不乾，米麥軟硬適中，單吃不用配菜就非常美味，這道美食也是要提前預訂的。

陳永華在欣葉台菜前後工作過20年，也曾受聘到日本、泰國、塞浦路斯等國，吸收到多國美食烹調竅門，像冬季推出的松露白菜心，就以泰國菜常用的檸檬汁做調味。

在米香，不論是香煎豬肝、蛋黃蒸肉、西魯肉、三杯雞腿、三杯杏鮑菇、佛跳牆等，樣樣道地美味，讓米香餐廳自2018年開始，已連續三年得到米其林餐盤的殊榮，也讓很多顧客一吃就成常客。

(工商 )