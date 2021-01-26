台灣抗疫滿週年，為感感謝全台醫護人員堅守崗位守護台灣，85度全台門市將於1/30日和1/31日兩天推出優惠活動，大杯鮮奶茶第二杯20元，感恩回饋加碼，2/1日起到2/28日，醫護人員憑證購買飲料、蛋糕或麵包可享9折優惠，年節禮盒打8折，一起為醫護人員加油打氣。

台灣出現本土新冠肺炎病例後，再度讓全體國人上緊發條，也讓第一線的醫護人員倍感壓力，85度特別在疫情滿週年的時刻，舉辦「防疫一心挺醫護」活動，全台門市在1/30(六)和1/31(日)連續兩天，推出大杯鮮奶茶(原價60元/杯)，第二杯特價20元，不限冰熱，現場帶走每人限購三組（六杯），並且加碼回饋，從2/1日到2/28日，醫護人員持工作證件到全台85度C購買飲料、蛋糕或麵包可享9折優惠，年節禮盒打8折。85 Cafe APP線上訂餐外帶或外送不適用，希望藉此為全台前線的醫護人員加油打氣。

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