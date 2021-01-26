【愛傳媒蔡詩萍專欄】看政治，若從政治立場的角度出發，永遠不欠打嘴炮的口水！反正，你是藍，你藍到底！你是綠，你綠到爛！怎樣！？

可是，稍稍有點腦袋的，就會發現，於事何補？於解決問題何干？我看藍綠在桃園部立醫院新冠疫情擴大與當年SARS和平醫院封院爭議，就覺得很煩！

怎麼了，一搞政治，都沒腦了嗎？不止政治線上的咖沒腦，一堆側翼也跟著沒腦？！在我看，都是邏輯通不通的問題嘛！

如果，桃園部定醫院當初「不封院」的決策，是對的，那如今院內感染，到院外社區感染的風險日愈擴大，是怎麼回事？沒人敢說聲「到底誰負責」嗎？

邏輯上看，如果桃園醫院不封院，是對的，那是不是因為當初SARS時，和平醫院的封院，導致了慘痛教訓！所以，不重蹈覆轍！所以，堅持桃園醫院不封院，就確實有理由去批評當初和平醫院封院的「模式」有問題。

但，桃園醫院的不封院，如今，疫情感染有滾雪球之勢，那到底「對或不對」呢？如果，當初斷然封院，會不會不致於搞到現在「草木皆兵」！「桃園市或桃園人被污名化」呢？

如果，為了「掩飾」桃園醫院不封院的「可能錯誤」，因而，痛罵當年和平醫院的封院失策，完全在現實上說不過去，因為，現實是「感染擴大」，「桃園人付出代價」！

藍綠炒作「和平醫院封院話題」，很難避免藍綠惡鬥之嫌。

桃園醫院封院不封院？由於桃園市，中央都是綠營執政，藍營沒有包袱，所以可以一味的打「不封院危機牌」，而綠營呢，正因為中央，地方都是綠色人馬，「不封院」就得扛起不封院的責任。於是，轉而大打當年「封院」的責任歸屬。

但是看在人民眼裡，不就是把「人命」看得比政黨有沒有「撿到搶」，來得更重要嗎？當年SARS封院，導致醫院員工57人感染，7人死亡；院內民眾97人感染，24人死亡，最悲涼的，是有人絕望而在院內自殺！

正因為如此，才在事後激起許多討論，到底「封院」對或不對？！也才有，如今桃園醫院從一開始，便決定「不封院」！但，政治口水，是有縫就鑽的！是嗜血勝於理性思辨的。

看到「不封院」有了漏洞，馬上便不假思索，回到「封院」是對的。但，真的對嗎？只要回顧一下，當年的「封院史」，誰敢大聲說，他負責？！

藍推綠，綠推藍，「還好」當年是中央綠執政，台北藍當家，使得這議題，藍綠都跑不了，但，關鍵是，到底「封院」對不對？！該不該呢？！

現在，想打口水戰的藍，或綠，請先回答這問題！不然，就是口水戰！

看到藍綠如今都在譴責對方要為當年封院負責，我真不知道他們到底吵什麼？吵一個「不對的」往事，印證現在的什麼呢？

如果「封院」是爭議的，那就請回到桃園醫院「不封院」的議題上，看看哪裡出了問題？

看來，問題就出在，不封院但也同時低估了疫情蔓延的管道與速度，因而，在防線上，沒有打一開始，便擴大採檢，居家隔離的範圍，而是被逼著，一步一步擴大，給人有一路潰敗的恐懼感！

這才是，陳時中總指揮官的失策。也是，桃園市長鄭文燦一路啞巴吃黃蓮，有苦說不出的尷尬！

至於，綠營外圍部隊一路圍剿當年「封院」老話題，實在是無聊之舉，畢竟，綠營現在當家，封院與否都是你在做決定，不封院就要有不封院的積極作為，藍營打嘴砲，由它去，當年封院的血跡斑斑，藍營也得面對，但，綠營放著桃園疫情的擴大還有心思去跟藍營在野的磨菇？在我看，就是擺明了欺負桃園人，欺負鄭文燦，我這老桃園人，是看不下去的！

當年和平醫院「封院」之弊，藍綠都推卸不了責任，如今，綠營當家，中央/桃園完全執政，桃園醫院的疫情再擴大，只能唯綠營是問，不是嗎

奉勸民進黨政府，趕緊設下最後防線，阻擋疫情蔓延吧！嘴跑少打，人命關天！

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)