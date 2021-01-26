【愛傳媒葉毓蘭專欄】國安局說向華強申請依親居留「非比尋常」，但國安高層一手說向有統戰背景，另一手又自揭機密資料說向曾經被列為一清專案，反覆試探就是不讓有台灣配偶的向華強實現他的家庭團聚權，國安高層的意圖為何？單純依照憲法、兩公約的團聚申請，國安高層為何要頻頻牽扯統戰因素？

影視大亨向華強妻子為台籍陳嵐女士，依據台灣已經有施行法的公民與政治權利國際公約第23條、經濟社會文化權利國際公約第10條，家庭為社會基本團體，配偶、子女間的團聚權，是法律保障的權利，如果要限制，應另有法律依據。

國安高層對媒體放話，說向有一清專案案底，因此依照「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」第9條第1項第4款，有事實足認有犯罪行為。

國安高層的說法有太多漏洞，首先，高層自曝在警備總部的機密檔案，向涉入一清專案，既然是機密檔案，國安局憑什麼對媒體說？

再者，上述居留許可辦法的母法只規定內政部要制定辦法，沒有規定許可要件；在兩公約國內法化，我國承認家庭團聚權後，以法規命令層級的認有犯罪條款，限制法律層級的家庭團聚權，違反法律保留原則。

最後，單憑37年前的一清專案紀錄，就能表示現在向有犯罪的嫌疑嗎？

國安高層為所欲為高調放話，但提出的說法非常薄弱，是希望向華強聞訊知難而退？自知在法律上站不住腳？

除了上述認有犯罪條款外，高層另外放話向是中共任務性移民，配偶陳嵐還在臉書上打親情牌，疑似有高人指點，案情「非比尋常」。

其實家庭團聚是陳女士的權利，也認為台灣是法治社會，兩公約保障的家庭團聚權，偏偏國安高層要往複雜方面去揣測。

國安高層反覆釋放風向，把向華強渲染成國家安全的敵人，不遵守台灣的國際人權承諾，不遵守國內法化的兩公約，這不是極權國家才會有的統治手法嗎？

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)