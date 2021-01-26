【愛傳媒黃珊珊專欄】這一個星期過的驚心動魄，從1月25日開始應該會進入另外一個警戒期，部桃醫院全部列為紅區且所有人需居家隔離，當然包括之前轉院到台北的病患與家屬，對我們也是一大挑戰，只要有台北的居家隔離對象，我們都會依法匡列並追蹤管理，希望他們都平安無事，天佑台灣！

接下來就要過農曆年了，各種活動聚餐紛紛取消，如果部桃疫情無法控制，社區感染風險會增加，回到去年感控管制和經濟停滯的狀況，但是我們其實已經很厲害了，一整年可以正常生活及上班上課，比歐美好多了！再忍受一些些不方便，我們一定可以挺過去的！

希望接下來大家都可以做好自我管控，而政府最重要的是安定人心，現在已經比去年好太多，因為不缺口罩了，只要大家做好自身防護，就是保護自己與家人的安全，更是保護這個國家！

25日早上我開一個市長就任六周年向市民報告的記者會，這是由三位副市長各開一場，25日是第三場，台北市一年來的防疫與市集精進計畫都有一些成果，市民與市府同仁共同的努力下，台北市這一年來經濟與防疫並重，在國際觀光客銳減的情況下，反過來轉型改造我們的市集攤商，做好萬全的準備，等到疫情結束報復性消費的時候，台北的市集已經改頭換面了！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)