歌壇天王周杰倫（周董）2015年和昆凌步入禮堂，夫妻育有一對子女，湊得「好」字，夫妻近日忙宣傳賽車電影《叱咤風雲》，不過周杰倫日前卻被陸網烏龍爆料，他和一名大陸空姐過從甚密，甚至還有孩子，對此，周杰倫昨（25日）則親上火線回應：「哥都出道多少年了，還有人這麼用心想來黑我，真的笑死了」。

周杰倫和昆凌雖然對婚姻生活低調，但小倆口只要一曬恩愛就閃瞎眾人，夫妻已成為演藝圈的模範夫妻檔，不過周杰倫日前卻遭陸網烏龍爆料，指他和大陸空姐過從甚密，甚至還有孩子，對此，周杰倫昨晚則在微博發長文：「哥都出道多少年了，還有人這麼用心想來黑我，真的笑死了，要黑也不去看看對象」，霸氣撇烏龍爆料。

周杰倫微博全文。（圖／取材自周杰倫中文網JayCn 微博）

周杰倫表示，他過去都會把黑粉找出來「捏碎」，但周杰倫現在已不想浪費時間在他們身上「去把心思放在真正關心你的鐵粉 去看他們給你的誇讚與祝福」，周杰倫也引用《四面楚歌》的歌詞：「雖然我知道很多弓箭手 想射下往上爬的我 但當我到了山頂上頭 誰都傷不了我」，他也高EQ說：「所以 如果爺到了80還是有人黑的話 其實爺應該開心」。

其實這個烏龍爆料在2018年已傳過，當時這位空姐也早就嚴正澄清，表示自己只是PO和周杰倫在演唱會前的合照，卻被有心人看圖亂寫故事，呼籲外界不要再傳謠言。

(中時新聞網)