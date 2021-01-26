一名廖姓男子2019年10月與友人一同前往綠島潛水，卻趁眾人深夜熟睡，偷偷將手指伸入一名女團員內衣褲性侵。女子感到被侵犯，驚醒後一把掐住廖男下體，但因酒醉不舒服，先跑到廁所馬桶嘔吐，卻遭廖男尾隨二度指侵，女方事後提告，經新北地院審理認定廖男依強制性交罪判處有期徒刑3年4月；如今民事判決也出爐，廖男須賠償100萬元。

根據判決書，廖男與被害女子原不相識，廖男透過女性友人邀約，於2019年10月一同前往臺東縣綠島鄉潛水旅遊。潛水團一行11人分住2個民宿，當晚廖男與被害女子一共2男4女入住一個房間，睡前眾人飲酒聊天、氣氛歡樂。

豈料，廖男竟於凌晨4點多，對熟睡中的女子下手，撫摸她胸部、下體等身體部位，並以手指進行指侵。女子驚醒，察覺遭到侵犯，卻因為酒精效用而無力反抗，因此不斷以翻身、滾動等方式表示拒絕，混亂中還一把掐住對方下體，希望藉此嚇阻，但廖男仍不停止，持續撫摸女方之胸部、下體及，更連續用手指以手指侵入。

之後女子因酒醉不適，衝到房間廁所嘔吐，誰知廖男仍不放過，尾隨女方至廁所，又從後方以手撫摸女方胸部、下體，第三度以手指侵入。接著女方返回房間床上，廖男還是持續以手撫摸她的胸部與下體，不斷以手指強行性侵。

女方事後因忍不住受辱，向同行友人哭訴，在友人鼓勵下，立刻向綠島分駐所報案。新北地院一審依強制性交罪判決3年4個月，但廖男不服，案件上訴高院審理中。

民事部分，被害女子求償100萬元，新北地院認為廖男對被害人人格尊嚴戕害非輕，致使對方陷於極度驚嚇、恐懼及不安，造成其日後身心發展、與異性交往均有難以抹滅之影響，因此判賠100萬元，全案仍可上訴。

廖男在庭上坦承犯罪事實，也稱願意負擔所有賠償責任、頭期款先給付30萬元，剩下70萬元分兩期給付，並在半年內給付完畢。

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(中時新聞網)