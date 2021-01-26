投資人對新一輪財政激勵方案的時機與範圍感到擔憂，削弱了在大型企業發布財報前的樂觀情緒，周一美股三大指數收盤漲跌互見，且均失守盤中最高點，不過標普500指數與那斯達克指數仍再創收盤新高。

投資人將關注焦點轉向美國參議院，參院計畫在2月初審理前總統川普彈劾案之前通過新一輪新冠紓困方案。但民主黨多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）警告，該激勵法案可能不會在4到6周內通過，美股應聲回落。

在拜登總統周日與國會兩院議員通話，並提出其1.9兆美元新紓困振興計畫後，其政府官員正試圖化解共和黨對於這項方案過於昂貴的擔憂。

Themis Trading交易部門主管Joe Saluzzi表示：「真正為市場帶來支撐的是激勵方案。市場喜歡資金，不管是財政激勵還是貨幣激勵，而現在兩者都有。因此，如果突然在激勵計畫上找碴，那可能造成麻煩，但他們不會這麼做。」

拜登發布「買美國貨」計畫，將透過美國政府採購提振國內製造業，尾盤帶動標普500與那斯達克指數創下收盤新高。

周一收盤，道瓊工業指數跌36.98點或0.12%，為30,960點。標普500指數漲13.89點或0.36%，為3,855.36點，盤中一度下挫1.2%。那斯達克指數漲92.93點或0.69%，為13,635.99點。

那指盤中一度大漲1.4%，刷新盤中歷史高點，在網飛上周公布樂觀的財報後，微軟、臉書與蘋果等所謂「宅在家」受惠股也將本周稍晚公布上季營運表現。

蘋果上漲2.8%，收在142.92美元，再創歷史新高。特斯拉大漲4%，收在880.80美元，亦創史上新高。

本周將有13檔道瓊成份股與111檔標普成份股將公布財報。

高盛和美國運通（American Express）等金融類股走弱，拖累道瓊指數收黑。

微軟原定於周二公布業績，股價收漲1.58%，因Wedbush看好微軟雲端事業將在2021年進一步增長，並調升該軟體巨頭股票目標價。

標普500指數11大類股中，以公用事業股大漲1.95%，表現最佳。經濟復甦概念股表現疲弱，能源股跌1.06%，跌幅最大；金融股跌0.76%，材料股跌0.54%。

內含大型成長股的科技股指數與通訊服務股指數分別漲0.88%與0.37%，雙雙創下歷史新高。

默克（Merck＆Co）宣布將停止開發兩種新冠疫苗，股價應聲由黑翻紅，終場上漲0.21%。

電玩與消費電子零售商Gamestop在劇烈震盪後飆漲18.12%，收在76.79美元，空頭回補買盤湧現加劇價格震盪，Gamestop盤中最高升至159.18美元、最低跌至61.13美元。

(時報資訊)