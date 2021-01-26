新冠肺炎疫情升高，友達(2409)祭出五大措施防範，包括禁止非必要出差行程及跨廠區移動、跨廠區及內外會議改以視訊為主、非必要訪客暫停進入廠區、非營運必要公司內外部活動集會均暫停、用餐分流，採取梅花座及個人位置用餐形式來因應。

為了確保生產順暢，讓獲利動能得以持續下去，友達針對近疫情變化，祭出五大措施，持續針對疫情進行即時監控，必要時將啟動包括廠區辦公隔離、居家遠距辦公機制，以保護員工與營運夥伴的安全為最重要職責。

面板報價延續去年下半年榮景，1月面板價格持續上漲，受惠疫情帶動的居家辦公等遠端模式趨勢，以及電視市場需求強勁，使得面板廠上游原料DDIC、玻璃基板、偏光片短缺，面板價格續升。此外，2020年底雙11、聖誕節買氣強勁，通路端庫存仍偏低，法人預期今年上半年報價將可維持高檔，而韓國三星及LGD開始針對韓國地區LCD產能重整或轉換至OLED大尺寸面板，整體供給面名目產能可明顯下降，大陸新增產能增速也將放緩，都是有利於友達今年獲利走向穩健的因素。

(時報資訊)