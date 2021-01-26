今年才剛開始，大陸許多藝人就陸續爆出風波，為演藝圈丟下震撼彈，而陸媒也針對同行調查「2020年度媒體眼中藝人好感度」，日前揭榜，好感度高的藝人有李現、黃曉明、鄧倫等人，而黑榜雖然沒有公布，但網友還是從「某網劇小花」等線索推測，上榜的應該是趙露思。

陸媒針對60名媒體人匿名調查，紅榜冠軍為李現，被媒體稱讚準時又待人真誠，另外黃曉明、楊冪和迪麗熱巴也上榜，他們指出，黃曉明大半夜還會一條條回覆媒體訊息，楊冪則是被讚是史上最好配合團隊，而迪麗熱巴為了錄製祝福防疫前線醫護人員的影片，甚至不惜素顏上陣自拍，令人動容。

黑榜雖然沒有公布姓名，但還是有許多提示特徵，其中一名藝人被稱為「某網劇小花」，媒體人員形容她「演過不少小甜劇，在2020年因為網劇爆紅」，還提及對方因長相可愛和個性圈了不少粉絲，但爆紅後就翻臉不認人，不但約訪讓媒體等了5個小時，受訪時的回答更是低EQ，團隊配合度差又不專業。

網瘋猜「某網劇小花」很可能是趙露思。(圖/翻攝自趙露思微博)

網友瘋狂猜測，認為該名「某網劇小花」很可能是外型甜美可愛的趙露思，她去年暑假因網劇《傳聞中的陳芊芊》爆紅，「網劇小花好像趙露思」、「把好像去掉，就是她」、「就是她，內娛基本上只有她整天拍網劇」，但也有網友替趙露思平反，「我關注的攝影師和她合作，小號說合作氛圍很好還想合作」，掀起熱烈討論。

(中時新聞網)