高雄市警局刑警大偵六隊緝毒高手盧培基於1月12日上班時，突感身體不適就醫，發現是心肌梗塞，緊急送入手術室開刀，加裝心導管，卻又發現有主動脈剝離狀況，裝葉克膜搶救後昏迷14天未醒，直到今天上午6時許，仍宣告不治，消息傳回令刑大同事難過。

高雄市警局表示，偵六隊18分隊偵查佐盧培基，於本(110)年1月12日上班期間，突感身體不適，於11時許返回住處拿健保卡欲前往就醫，惟突感胸痛劇烈難耐，遂又自行撥打119報案。經救護車送至國軍高雄總醫院就醫，診斷為急性心肌梗塞，緊急開刀救治(裝置5支支架)，術後接續由該院加護病房觀察治療。

未料盧員後於13日又覺背部劇烈疼痛，檢查發現有主動脈剝離狀況，由家人申請轉診至高雄長庚紀念醫院，術後裝置葉克膜，接續由該院加護病房觀察治療；於15日葉克膜由心臟移置肺部輔助，21日更換新葉克膜濾材。

但事後況並未好轉，不幸於今(26)日06時20分因器官衰竭及多重感染病逝於高雄長庚醫院。刑警大隊同仁獲知後相當悲痛，正辦理撫恤相關事宜，並全力協助家屬辦理身後事。

(中時新聞網)