陸媒《環球時報》報導，25日晚間，中國國防部發布中印第九輪軍長級會談聯合新聞稿，表示雙方同意盡早推動一線部隊脫離接觸。大陸專家認為，此次聯合新聞稿的內容中積極信號增多，雙方願意通過會談進一步縮小分歧，印方「少了冒進，多了理性」。

《環球時報》報導，北京清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰25日晚間表示，從新聞稿看，雙方再度確認了願以結果為導向、實現一線部隊脫離接觸的共同目標。但值得關注的是，第九輪新聞稿中首次出現了「繼續保持對話談判勢頭」的這一微妙表述，這表明雙方雖未達成突破性成果但現場會談氣氛不錯，絕非像外界猜測的「吹鬍子瞪眼」的架勢，因此不難看出雙方雖在實控線認知上存在不小分歧，但願意通過會談進一步縮小差距，首先實現脫離接觸，然後促使局勢降溫緩局。

中印新聞稿表示，雙方就中印邊界西段實控線地區脫離接觸問題坦誠深入交換意見。雙方均認為本輪會談積極務實且具有建設性，進一步增進了雙方互信和相互理解。雙方同意盡早推動一線部隊脫離接觸，繼續保持對話談判勢頭，盡快舉行第十輪軍長級會談，共同努力推動降溫緩局。雙方同意繼續採取有效措施，確保一線部隊保持克制，穩控西段邊境實控線地區的局勢，共同維護和平與安寧。

《環時》引述印度媒體報導稱，此次第九輪會談由印度第14兵團司令梅農和中國南疆軍區司令員柳林率領代表團舉行，會議持續了16個小時。 印度要求中國在位於中印邊境地區的所謂「拉達克區」東部的所有對峙地點「完全撤離並將局勢降溫」。

《環球時報》報導，另有相關分析人士指出，相比前幾輪，此次聯合新聞稿的內容中積極信號增多。首先體現在雙方同意盡早推動一線部隊脫離接觸，比此前幾輪達成了更多共識。此外，雙方也同意推動降溫緩局，這勢必會使得「印方在會談前釋放向中印邊境地區增兵計畫」，以及大肆炒作「中國的邊境道路修建計畫」而導致的緊張局勢有所降溫。

錢峰認為，與以往幾次相比此次會談背景更加特殊。首先中印兩軍西段對峙已進入第8個月，而且雙方部隊幾十年來首次在高寒高原上近距離駐紮對峙。二是雖說中印對峙純屬兩國雙邊事務，但聯繫到美國駐印大使在1月中旬坦言美軍在中印對峙時向印方提供了相關情報支持，並在近期提前解密川普政府「印太戰略文件」，「美國因素」毫無疑問起到讓對峙更加曠日持久的催化作用。如今美國政府更迭，普遍認為，拜登短期內控制疫情、復甦經濟、種族問題等國內問題纏身，外交事務被迫讓位。美國政府是否會像川普時期一樣繼續維繫支持印度的力度，莫迪政府並無把握。

錢峰還提到，通過雙方過去九輪軍長級會談，印度逐漸也認識到中方雖有維護兩國關係大局和邊境地區穩定的意願，但更有捍衛領土主權的堅強意志和能力，「因此，印度在解決對峙問題上，少了些去年的冒進，多了些現實的理性。」

(中時 )